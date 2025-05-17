EnFest\'te Gençler Teknolojiyi Keşfediyor

İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen EnFest'te, 2024 Teknofest'te ödül alan "Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı" sergileniyor.

Kocaeli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest etkinlikleriyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda 17-18 ve 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen festival; spor, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki etkinliklerle gençlere bayram havasında bir 19 Mayıs yaşatıyor. Etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor. İzmit Milli İrade Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençliği buluşturan EnFest, DJ performansları ve dans gösterilerinin öne çıktığı muhteşem bir organizasyon oluyor. Etkinlikte yoğun ilgi çeken DJ performansı gençlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Sahne alan DJ Yaho hareketli şarkılarla festival alanını coşturdu. Ardından sahne alan Endonezyalı Uluslararası Öğrenciler, sergiledikleri ulusal danslarıyla katılımcılara renkli bir gösteri sundu.

"İnsansız su altı aracı gençlere tanıtılıyor"

Festivalde; "İnsansız Su Altı Aracı", "3D Puzzle", "Robotunu Tasarla Sanal Gerçeklik" ve "Robotik Uygulamaları" sergiliyor. 2024 Teknofest Festivali'nde, İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması ileri kategori bölümünde birinci olan "Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı" gençlerden büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kurulan ve Teknofestlerde birçok ödülle başarı sağlayan Kılavuz Teknoloji Takımlarının üretimi arasında yer alan "Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı", EnFest kapsamında gençlere tanıtılıyor. Festivale katılan birçok farklı etkinlikle eğlenen gençler, Teknoloji Atölyeleri stant bölümünde yer alan "Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı"nı kullanarak deneyimleme fırsatı buluyor. Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı, 2024 yılında Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te aynı zamanda "En Özgün Yazılım Ödülünün" de sahibi olmuştu. - KOCAELİ