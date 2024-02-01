Engelini Aşan Sanatçı Adnan Turhan

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Adnan Turhan, engelini aşıp Halk Eğitim Kurslarında yaptığı sanat eserleriyle hayata tutundu. "Engelime rağmen hayata küsmedim" diyen Turhan, diğer engelli vatandaşlara da kurslara katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocuk yaşlarda İstanbul'da yaşayan Turhan, 8 yaşında babası ile tekne gezisine çıktığında aniden fenalaştı. Çocuk felci teşhisi konulan Adnan Turhan, 19 gün hastanede yoğun bakımda kaldı. Tedavi sonrasında Turhan'ın, sağ kolu ve ayağı felçli olarak kaldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başlayan Turhan, bir yıl sonra yürümeye başladı, fakat sağ kulunu kullanamadı. Turhan, İstanbul'da engellilere yönelik açılan özel kurslara katıldı. İki yıl önce Aydın'a taşınan Turhan, Halk Eğitim'in açmış olduğu kurslara katıldı. Sağ elini kullanamayan Turhan, bir yıl ahşap boyama kursuna gittikten sonra filografi kursuna yazıldı.

"Engelime rağmen hayata küsmedim"

Ahşap bir plak üzerine çiviler çakılarak belirli bir model oluşturmaya çalışan Turhan, tek eliyle çivilerle elde edilen desenin içerisini tel sararak tablolar ortaya çıkarıyor. Engeline rağmen hayata küsmeyen Turhan, yaptığı çalışmalarla sergilere de katılıyor. 45 yıldır sağ kolunu kullanamadığını belirten Turhan, "Engelime rağmen hayata küsmedim. Katıldığım kurslarla hem boş zamanımı değerlendirdim, hem de vatandaşlarla iç içe olarak eve kapanmamış oldum. Bütün engelli vatandaşların çeşitli aktivite ve eğitimlere katılarak hayata tutunmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün dört ay önce açmış olduğu filografi kursuna katılan 17 kursiyere eğitim verdiğini belirten usta öğretici Aycan Ak, "17 kursiyer arasında özel bir kursiyerim var. Adnan Turhan, sağ kolu felç olmasına rağmen çok kısa sürede filografi yapmayı öğrendi. Tek elini kullanmasına rağmen güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor. Hatta kadın kursiyerlere ahşapların yakımı konusunda yardımcı oluyor" dedi. - AYDIN