Engelini Aşan Sanatçı Adnan Turhan

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Adnan Turhan, engelini aşıp Halk Eğitim Kurslarında yaptığı sanat eserleriyle hayata tutundu. "Engelime rağmen hayata küsmedim" diyen Turhan, diğer engelli vatandaşlara da kurslara katılmaları tavsiyesinde bulundu.
Çocuk yaşlarda İstanbul'da yaşayan Turhan, 8 yaşında babası ile tekne gezisine çıktığında aniden fenalaştı. Çocuk felci teşhisi konulan Adnan Turhan, 19 gün hastanede yoğun bakımda kaldı. Tedavi sonrasında Turhan'ın, sağ kolu ve ayağı felçli olarak kaldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başlayan Turhan, bir yıl sonra yürümeye başladı, fakat sağ kulunu kullanamadı. Turhan, İstanbul'da engellilere yönelik açılan özel kurslara katıldı. İki yıl önce Aydın'a taşınan Turhan, Halk Eğitim'in açmış olduğu kurslara katıldı. Sağ elini kullanamayan Turhan, bir yıl ahşap boyama kursuna gittikten sonra filografi kursuna yazıldı.
"Engelime rağmen hayata küsmedim"
Ahşap bir plak üzerine çiviler çakılarak belirli bir model oluşturmaya çalışan Turhan, tek eliyle çivilerle elde edilen desenin içerisini tel sararak tablolar ortaya çıkarıyor. Engeline rağmen hayata küsmeyen Turhan, yaptığı çalışmalarla sergilere de katılıyor. 45 yıldır sağ kolunu kullanamadığını belirten Turhan, "Engelime rağmen hayata küsmedim. Katıldığım kurslarla hem boş zamanımı değerlendirdim, hem de vatandaşlarla iç içe olarak eve kapanmamış oldum. Bütün engelli vatandaşların çeşitli aktivite ve eğitimlere katılarak hayata tutunmalarını öneriyorum" diye konuştu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün dört ay önce açmış olduğu filografi kursuna katılan 17 kursiyere eğitim verdiğini belirten usta öğretici Aycan Ak, "17 kursiyer arasında özel bir kursiyerim var. Adnan Turhan, sağ kolu felç olmasına rağmen çok kısa sürede filografi yapmayı öğrendi. Tek elini kullanmasına rağmen güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor. Hatta kadın kursiyerlere ahşapların yakımı konusunda yardımcı oluyor" dedi. - AYDIN
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Yerel › Engelini Aşan Sanatçı Adnan Turhan - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?