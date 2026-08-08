Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor

Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın, çocuk yaşta keşfettiği yeteneğiyle evini adeta bir sanat galerisine dönüştürdü. Eserleri yurt içinden ve dışından ilgi görüyor; ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle şu an yeni eser üretemiyor.

Ankara'da yaşayan doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın, çocuk yaşlarda keşfettiği resim yeteneğiyle hem hayatını resme adadı hem de yaşadığı evi adeta sanat galerisine dönüştürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Muhammed Yalçın 2009 yılından beri resim yapıyor. Yalçın, yaptığı tabloları satarak geçimini sağlarken, evinin içini ve dışını da rengarenk figürlerle süslüyor. Yalçın'ın resim tutkusu yıllar önce eğitim hayatında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Fırçayla tanışmasının ardından kendini geliştiren Yalçın, zamanla yalnızca tuvallere değil, yaşadığı iki katlı evin duvarlarına da resimler yapmaya başladı. Bugün evinin iç ve dış cephesi, doğa manzaraları, hayvan figürleri ve özgün desenlerle kaplanmış durumda. Yaptığı tabloları satarak geçimini sağlayan Yalçın, sanatını yaşamının merkezine koyarken, eserleri de Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sanatseverlerin ilgisini görüyor. Açtığı sergilerle adını duyuran Yalçın'ın çalışmaları, birçok koleksiyoner tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamayan Yalçın'ın en büyük mutluluğu ise kendi atölyesini kurmak. Yıllar içinde evini adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştüren başarılı ressam, azmi ve yeteneğiyle engellerin sanatın önünde bir engel olmadığını ortaya koyuyor.

"Muhammed'in malzemesi olsun 1 dakika durmaz"

Muhammed'in maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamadığını belirten Muhammed Yalçın'ın babası Hasan Yalçın, "Muhammed 2009'dan beri bu işlerle uğraşıyor. Defalarca sergi açtık. Duvar resimleri yaptık. Başladığımız yerden bir adım geriye gittik. Ben şimdi Muhammed'e malzeme de alamıyorum. Muhammed evde öylece oturuyor. Bir atölye kuramadık, başaramadık. Zamanında gelenler çok oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş geldi. Ankara'daki bütün belediye başkanları Muhammed'i tanır ama şu an Muhammed'i tanımazdan geliyorlar. Bu evin en az 3 bin ziyaretçisi olmuştur. Muhammed'e gelen gidenin yani haddi hesabı olmamıştır. Muhammed'in sadece desteğe ihtiyacı var. Bizim de zaten gücümüz yetmiyor. Ben seyyar satıcılık yapıyorum. Muhammed'in kullandığı malzemeler çok pahalı. Muhammed'in malzemesi olsun 1 dakika durmaz, çok üretir" diye konuştu.

"Muhammed'in varlığını rahmetli eşimden öğrenmiştim"

Muhammed'in özel bir insan olduğunu ve herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Nurşen Bektaş ise "Muhammed'in varlığını ve ününü yıllar önce rahmetli eşimden öğrenmiştim. 10 sene oldu. Muhammed'le kendisi tanışmıştı. Ben hep kendisini görmek istedim. Bugün tesadüfen evi görünce uğramak istedim ve çok mutlu oldum. İçeriyi görünce onun o temiz dünyasını gördüm ve bana kendi resmini de hediye etti. Çok temiz ruhlu ve iyi kalpli bir insan. Ona sahip çıkılmasını istiyorum. Muhammed'in resimlerini başka yerlerde de gördüm. Devletimizin kendisine sahip çıkıp önünü açması gerek. Bu aileye sahip çıkılması lazım. Benim desteğim veya bir başkasının desteğiyle olacak gibi değil. Çünkü malzemeler çok pahalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ressam, Çocuk, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:35
Düğün gününde katil oldu Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 21:02:44. #7.13#
SON DAKİKA: Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.