Doğuştan zihinsel engelli adam 17 yıldır hem evini hem de tablolarını boyuyor

Ankara'da yaşayan doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın, çocuk yaşlarda keşfettiği resim yeteneğiyle hem hayatını resme adadı hem de yaşadığı evi adeta sanat galerisine dönüştürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Muhammed Yalçın 2009 yılından beri resim yapıyor. Yalçın, yaptığı tabloları satarak geçimini sağlarken, evinin içini ve dışını da rengarenk figürlerle süslüyor. Yalçın'ın resim tutkusu yıllar önce eğitim hayatında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Fırçayla tanışmasının ardından kendini geliştiren Yalçın, zamanla yalnızca tuvallere değil, yaşadığı iki katlı evin duvarlarına da resimler yapmaya başladı. Bugün evinin iç ve dış cephesi, doğa manzaraları, hayvan figürleri ve özgün desenlerle kaplanmış durumda. Yaptığı tabloları satarak geçimini sağlayan Yalçın, sanatını yaşamının merkezine koyarken, eserleri de Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sanatseverlerin ilgisini görüyor. Açtığı sergilerle adını duyuran Yalçın'ın çalışmaları, birçok koleksiyoner tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamayan Yalçın'ın en büyük mutluluğu ise kendi atölyesini kurmak. Yıllar içinde evini adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştüren başarılı ressam, azmi ve yeteneğiyle engellerin sanatın önünde bir engel olmadığını ortaya koyuyor.

"Muhammed'in malzemesi olsun 1 dakika durmaz"

Muhammed'in maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamadığını belirten Muhammed Yalçın'ın babası Hasan Yalçın, "Muhammed 2009'dan beri bu işlerle uğraşıyor. Defalarca sergi açtık. Duvar resimleri yaptık. Başladığımız yerden bir adım geriye gittik. Ben şimdi Muhammed'e malzeme de alamıyorum. Muhammed evde öylece oturuyor. Bir atölye kuramadık, başaramadık. Zamanında gelenler çok oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş geldi. Ankara'daki bütün belediye başkanları Muhammed'i tanır ama şu an Muhammed'i tanımazdan geliyorlar. Bu evin en az 3 bin ziyaretçisi olmuştur. Muhammed'e gelen gidenin yani haddi hesabı olmamıştır. Muhammed'in sadece desteğe ihtiyacı var. Bizim de zaten gücümüz yetmiyor. Ben seyyar satıcılık yapıyorum. Muhammed'in kullandığı malzemeler çok pahalı. Muhammed'in malzemesi olsun 1 dakika durmaz, çok üretir" diye konuştu.

"Muhammed'in varlığını rahmetli eşimden öğrenmiştim"

Muhammed'in özel bir insan olduğunu ve herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Nurşen Bektaş ise "Muhammed'in varlığını ve ününü yıllar önce rahmetli eşimden öğrenmiştim. 10 sene oldu. Muhammed'le kendisi tanışmıştı. Ben hep kendisini görmek istedim. Bugün tesadüfen evi görünce uğramak istedim ve çok mutlu oldum. İçeriyi görünce onun o temiz dünyasını gördüm ve bana kendi resmini de hediye etti. Çok temiz ruhlu ve iyi kalpli bir insan. Ona sahip çıkılmasını istiyorum. Muhammed'in resimlerini başka yerlerde de gördüm. Devletimizin kendisine sahip çıkıp önünü açması gerek. Bu aileye sahip çıkılması lazım. Benim desteğim veya bir başkasının desteğiyle olacak gibi değil. Çünkü malzemeler çok pahalı" ifadelerini kullandı.