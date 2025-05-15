Engelliler Haftası Çaycuma'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Engelliler Haftası Çaycuma'da Coşkuyla Kutlandı

Engelliler Haftası Çaycuma\'da Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Engelliler Haftası'nı özel gösterilerle kutladı. Programa katılım yüksek olurken, toplumda engelli farkındalığı oluşturma vurgusu yapıldı.

15.05.2025 14:34  Güncelleme: 14:38
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyaka Köyü'nde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası programı kapsamında özel gösterilerle haftayı kutladı. Etkinliğe kalabalık bir topluluk katıldı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Çaycuma Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk, İlçe Jandarma Komutan Vekili ve Filyos Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Derviş Özhan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Şerif Bekiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Tayfun Akkuzu'nun açılış konuşması ile başladı. Akkuzu konuşmasında Engelliler Haftası'nın sadece Türkiye'de değil, Birleşmiş Milletlere mensup 156 ülkede kutlandığını dile getirdi.

Akkuzu; "Her şeye rağmen, bu günlerin Engelliler Haftası olarak kutlanmasındaki amaç, toplumda bir farkındalık oluşturmak ve engellilerin sorunlarına dikkat çekmektir. Gaye, engelli kardeşlerimizin sorunlarını bir haftaya sığdırmak değil, yılın diğer günlerinde de engellilerimizle birlikte olmak onların sorunlarına eğilmektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılmasından bu yıla kadar desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanı Fatih Usluer'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ile okulun öğretmen kadrosuna yer alan etkinliklerde organizatörlüğü üstlenen Rehber öğretmen Zehra Tonga'ya Çaycuma Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk tarafından plaketleri takdim edildi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından sergilenen özel gösteriler ise ilgi ile izlendi. Programın sonunda okul tarafından hazırlanan sergi ise protokol üyeleri tarafından gezildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası Çaycuma'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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