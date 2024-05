Engelliler Haftası\'nda zihinsel engelli gençlere asker eğlencesi

Yerel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük temsili askerlik görevi yapacak olan zihinsel engelli gençlere asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kendilerini değerli hissetmeleri için başlatılan etkinlikler devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörtyol Belediyesi iş birliğinde temsili olarak askerlik görevini yerine getirecek bireyler için kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinde engelli bireyler doyasıya eğlenirken aileleri buruk anlar yaşadı.

Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, yaşanan güzel olayların destekçisi olduğunu belirterek, "Her Türk asker doğar diye biz sloganlar atarak yürüdük, engelli kardeşlerimiz de bu güzel duyguyu tatsınlar. Aileleri bunu yaşasın, çok güzel bir düşünce, her zaman böyle güzel düşüncelerin yanında olacağız ve biz birlikte güçlüyüz. Birlikte güzeliz, birlikte Dörtyol'uz her şey çok güzel olacak oluyor ve olmaya da devam edecek. Her güzelliğin yanındayız emeği geçen herkese gelen giden herkese teşekkür ediyoruz, hepinizden Allah razı olsun. En büyük askerler bizim askerler" ifadelerini kullandı.

Engelli evladı Yusuf Elüstü'nü asker eğlencesine getiren Feride Elüstü (40), "Çok mutluyum, mutluluk duyuyorum. Bir anne olarak insanın hoşuna gidiyor yani çok güzel bir duygu, güzel bir şey heyecan. Bir aydır sürekli ben askere gidiyorum diyor. Asker lafını duymak çok hoşuna gidiyor, o kıyafeti giyip eline silah alması" şeklinde duygularını dile getirdi.

Evladının temsili olarak askerlik yapacağı için mutlu olduğunu dile getiren Fatma Gür (45), "Çok duygulandık, oğlumun hayali gerçekleşti. Asker olmayı çok istiyordu, Bahadır başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani çocukları çok sevindirdi, çok mutluyuz. Geldik buraya asker yemeği de verdik, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen özel eğitim öğrencileri asker kınası programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - HATAY