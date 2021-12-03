Engelsiz Yaşam Merkezinden Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Bitlis-Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Programda kısa bir konuşma yapan Bitlis-Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nazlı Akay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında merkezlerinde kalan engellilere güzel bir gün geçirmek için canlı müzik eşliğinde program düzenlediklerini söyledi. Akay, düzenledikleri etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Daha sonra düzenlenen etkinlikte kurum amirleri ve davetlilerle bir araya gelen engelliler, canlı müzik eşliğinde eğlenerek oyunlar oynadı.

Düzenlenen etkinliğe Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri ve davetliler katıldı. - BİTLİS