Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" - Son Dakika
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Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız"

09.02.2023 15:41
Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız"

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor. Zonguldak'tan Adıyaman'a gelen maden işçileri, 7 yaşındaki Solin isimli kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Kurtarma sırasında maden işçileri ile küçük çocuğun arasındaki diyalog duygulu anlara neden oldu.

Adıyaman'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılmak üzere Zonguldak'tan Adıyaman'a gelen maden işçileri, 3 kat yerin altına inerek, enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'e ulaştı. Küçük kız ile başını okşayıp acısını hafifletmeye çalışan kurtarma ekibindeki görevli arasında ise ağlatan diyaloglar yaşandı. Görevli, "Elin acıyor, tamam iyileştireceğiz. Sen dinlen ama uyuma. Çıktığında oyun oynayacağız. Hani az önce elimi tuttun ya" ifadelerini kullandı. Solin ise ekiplere, "Siz hepiniz ikiz gibisiniz. Senin ikizin var mı" deyince duygusal anlar yaşandı. Ekipte yer alan görevli, "Buraların toz mu oldu, sileyim mi. Sen gözlerini kapalı tut. Kızım bak geldim yanına kadar, hiç korkma. Yanındayım. Şimdi o elini de çıkaracağız oradan. Seni yavaşça çekeceğim" diyerek Solin'e moral verdi.

Kolunda hafif sıyrıklar olan Solin, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Maden işçileri ise bir canı daha kurtarmanın sevinciyle başka enkazlarda çalışmaya başladılar. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: 'Çıktığında oyun oynayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin'le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" - Son Dakika
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