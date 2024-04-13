ER VAK Başkanı İsrail\'in saldırılarını kınadı

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Erzurum Kalkınma Vakfı (ER VAK) Başkanı Erdal Güzel, İsrail'in küstahça sürdürdüğü saldırıları bir kez daha kınadı.

Başkan Güzel, "Yazık oluyor Gazze'ye, yazık oluyor masum Filistinli Müslüman kardeşlerimize, Gazze'de insanlık can çekişiyor. Canımız acıyor." dedi.

Başkan Erdal Güzel, Müslümanların yüreğini yakan bu tarifsiz acının bir an önce durdurulması gerektiğini ifade ederek, 'En çok vicdanımızı sızlatan ise 1, 5 milyarlık İslam aleminin güçsüzlüğü ve çaresizliği. Emperyalist ABD, İsraili sonuna kadar destekleyeceğiz ve savunacağız diyor. Şii İran, sunni Filistine sahip çıkıyor ve neredeyse İsrail'e vurmak üzere. Diğer İslam Ülkeleri bırakın sahiplenmeyi ses dahi çıkarmıyorlar. Hristiyan Norveç, Filistin devletini tanıyacağız duyurusunu yapıyor. Hristiyan Güney Afrika, İsrail aleyhine dava açıyor. Maşallah bizde gıyabi cenaze namazları kılıyor, mitingler tertip ediyor, camilerde Siyonistlere beddua yağdırıyor. Sözde İsrail mallarını protesto eder gibi görünüyor, siyasetimizde Gazze'yi alet etmekten geri kalmıyor, Filistin için şiir geceleri tertip ederek teselli buluyor ve en azından israil'e olan ticaretimizi azaltıyoruz. Ne garip bir dünya. Milyonlarca Müslüman yaklaşan hac ibadetinde şeytana taş yağdıracak ama bu taşlardan bir tanesi şeytan ABD'ye kurşun olarak gitmeyecek. Yazık oluyor Gazze'ye. Yazık oluyor masum Filistinli Müslümanlara. Gazze'de insanlık can çekişiyor. Canımız acıyor. En çok vicdanımızı sızlatan ise 1, 5 milyarlık İslam Aleminin güçsüzlüğü ve çaresizliği ile çırpınıyoruz.' diye konuştu. - ERZURUM