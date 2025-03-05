Erasmus+ Projesi İçin Uluslararası Ziyaret

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Almanya, Portekiz, Makedonya, Letonya ve Bulgaristan'dan gelen eğitimciler Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Erasmus+ KA153 'Social Inclusion through Entrepreneurship' projesi kapsamında, Almanya, Portekiz, Makedonya, Letonya ve Bulgaristan'dan gelen gençlik çalışanları, eğitimciler, akademik üyeler ve usta öğreticilerden oluşan ekip, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, proje çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Bu anlamlı ziyaret, ülkeler arası eğitim ve sosyal girişimcilik projelerinin önemine vurgu yaparken, gelecekteki işbirlikleri için de kapı araladı.

Ersal Ersin Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erasmus+ projelerinin gençlik ve eğitim alanındaki faydalarına dikkat çekti. Misafir ekipler ise, Dalaman'da gördükleri sıcak karşılama için teşekkürlerini sundular. - MUĞLA