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Erasmus Projesiyle Türkiye'ye Gelen Öğrenciler Düzce'de Buluştu - Son Dakika
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Erasmus Projesiyle Türkiye'ye Gelen Öğrenciler Düzce'de Buluştu

Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Kuzey Makedonya, Portekiz, İtalya ve İspanya'dan gelen gençler, Düzce'de bir araya geldi. Gençler, gençlik merkezini ziyaret ederek kültürel ve sportif etkinliklere katıldılar.

Erasmus Projesiyle Türkiye\'ye Gelen Öğrenciler Düzce\'de Buluştu
16.12.2023 - 11:20,
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DÜZCE(İHA) –Erasmus Projesiyle 5 ayrı ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler Düzce'de bir araya geldi.

Erasmus projesiyle Yunanistan, Kuzey Makedonya, Portekiz, İtalya, ve İspanya'dan Düzce'ye gelen gençler, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünü bağlı gençlik merkezini ziyaret etti. Gençler, merkezde yapılan kültürel ve sportif etkinleri takip etti, çeşitli etkinlikler yaparak güzel bir gün geçirdiler.

Gençler yapılan etkinliklere ve Düzce'ye hayran kaldıklarını söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Türkiye, İspanya, Düzce, Son Dakika

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