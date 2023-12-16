Erasmus Projesiyle Türkiye\'ye Gelen Öğrenciler Düzce\'de Buluştu

DÜZCE(İHA) –Erasmus Projesiyle 5 ayrı ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler Düzce'de bir araya geldi.

Erasmus projesiyle Yunanistan, Kuzey Makedonya, Portekiz, İtalya, ve İspanya'dan Düzce'ye gelen gençler, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünü bağlı gençlik merkezini ziyaret etti. Gençler, merkezde yapılan kültürel ve sportif etkinleri takip etti, çeşitli etkinlikler yaparak güzel bir gün geçirdiler.

Gençler yapılan etkinliklere ve Düzce'ye hayran kaldıklarını söylediler. - DÜZCE