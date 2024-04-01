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Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Van\'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Programda şiirler okundu, skeç gösterisi yapıldı ve yöresel oyunlar sergilendi.

01.04.2024 21:47  Güncelleme: 21:53
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Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Bugün 1 Nisan 1918, yeşil ve mavinin başkenti Erciş'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 'Seher yelisen esersin, yağın her sabah her sabah zülfüne dokun, Selvim uykudaysa uyutma sakın sağında solunda gez seher yeli, Kalkın turnam kalkın Van'dan sökülün Erciş'in düzüne inin dökülün, Gün batmadan Malazgirt'e çekilin, Onlar avcı sizi vururlar turnalar.' Bu sevda diliyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşan ülkemize, vatanımıza, milli birlik ve beraberliğimize yönelik tehditlere karşı her zaman devletimiz ve milletimizle mücadele etmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, vefat eden kahraman askerlerimizi, Erciş savunmasında mücadele eden milis güçlerini, kahraman askerlerimizi, Ali İhsan Paşa'yı, 5. Tümen'de görevli askerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kadim şehir Erciş'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlu olsun, daim olsun, ilelebet yaşasın" dedi.

Program, Erciş Selvihan Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiirler okuması, emekli bir öğretmenin Erciş'in kurutuluşunun anlatıldığı skeç gösterisi, Erciş türkülerinin seslendirilmesi ve yöresel oyunların sunulduğu gösteri ile son buldu. Programa Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanlığına vekalet eden Topçu Binbaşı Erdem Yurtoğulları, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

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