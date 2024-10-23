Erciyes Kayak Merkezi Geçen Sezon 2.5 Milyon Turisti Ağırladı

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Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, geçen sezon 2.5 milyon yerli ve yabancı turisti dağda ağırladıklarını söyleyerek, bu sene bu sayıyı artırmak için çalışmaları sürdüklerini söyledi.

Yazın Erciyes'te dolu dolu geçtiğini kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman; yeni sezon için hazırlıklarında başladığını kaydetti. Elcuman; "Biz sezonu kapattığımız andan itibaren özellikle mekanik tesislerimizi bakıma alıyoruz. Bu bakımlar, hafif bakımlar ve ağır bakımlar olarak ikiye ayrılıyor. Ağır bakımlarda halat kısaltmalar, halat değiştirmeler ve motorların bakımları olmak üzere A'dan Z'ye her şeyin bakımını yapıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni de güvenli sertifikamızı devam ettirelim ve buraya gelen müşterilerimizi güvenli bir şekilde kayak yaptıralım. O yüzden Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. açısından yaz yoğun geçti. Şu anda bakımlarımız devam ediyor. Çok yakında bunu tamamlayacağız. Yani 'yeni kayak sezonuna hazırız' diyebiliriz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'miz artık tam anlamıyla faaliyete geçmeye başladı. Bu yıl 30'un üzerinde futbol takımı ağırladık. Bunların içerisinde yerli yabancı takımlar oldu. Sevindirici olan Türkiye ve Hollanda'dan üst lig takımları geldiği gibi özellikle gençlerden Kuveyt'ten, İran'dan takımları ağırladık. En sevindirici olanı hiçbir şikayet almadık. Herkes sahalarımızdan ve hizmetimizden memnun kaldı. O yüzden ben emeği geçenlere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Spor A.Ş.'mize ve Erciyes A.Ş.'mize teşekkür ediyorum. Yine yüzme takımları ağırladık. Birçok sporcumuzu Uluslararası yarışa burada hazırladık. Bir ara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz havuzunu bakıma aldı. O zaman Kayseri'deki neredeyse bütün yüzme takımlarını burada ağırladık. Birkaç tane voleybol ve basketbol takımı ağırladık ama şu anda açıkçası onlardaki sayı azlığından dolayı henüz tam kapasiteye ulaşamadık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradan sizin aracılığınız ile bir müjde vermiş olayım. Az önce Hentbol Federasyonu Başkanımı ile görüştüm. İnşallah bu yıl ilk defa Kar hentbolunu Erciyes'te yapacağız. Erciyes'imize o faaliyeti de kazandırmış olacağız. Bisiklet yarışlarımız, dağ bisikleti yarışlarımız, plaj voleybolumuz ile Erciyes dolu dolu geçti. Gurbetçilerimizden çok büyük ilgi vardı. Yine Kayseri'yi ziyaret edenlerin ilk duraklarından bir tanesi Erciyes oldu. O açından gerek esnafımız gerekse de Kayseri'miz bu işten oldukça mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

"Hedefimizi ülkemize döviz kazandırma açısından daha çok yurt dışı pazarlara yöneltiyoruz"

Geçen kayak sezonunda Erciyes'te 2.5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladıklarının altını çizen Hamdi Elcuman; "Biz geçen sene açıldığımızdan bu yana olan sürecin rekorunu kırdık. Yerli ve yabancı 2 buçuk milyona yakın ziyaretçi geldi. Fakat özellikle biz hedefimizi ülkemize döviz kazandırma açısından daha çok yurt dışı pazarlara yöneltiyoruz. Biliyorsunuz ki Rusya- Ukrayna savaşından önce iki ülkeden de şehrimize charter seferler vardı. Savaşın çıkmasıyla beraber bunlar bitti. Ancak yılmadık. Şu anda Polonya'dan charter seferlerimiz devam ediyor. Çek Cumhuriyeti'nden direkt seferlerimiz devam ediyor. Acenteler otelleri satıyorlar. Otellerde onlara yer ayrıldı. Bu yıl ilk kez yeni Pazar arayışlarımız ile birlikte kuzey ülkelerinden yani İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'dan turist ağırlayacağız. Şu anda o bölgenin en büyük acentesi satışımızı yapıyor. Satışlarında iyi gittiğini belirttiler. Soğuk kış memleketinden biraz daha yüksek sınıftan turistler almak bizi çok mutlu ediyor. İngiltere pazarından çok büyük ilgi var. Biliyorsunuz geçen sene İngiltere pazarına açılmaya başlamıştık. Bu yıl ben İngilizleri de ağırlayacağımıza inanıyorum. İnanın Erciyes adım adım dünyadaki en önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden biri olacak" diye konuştu. - KAYSERİ