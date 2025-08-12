Erciyes Kayak Merkezi'nde Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi'nde Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği

Erciyes Kayak Merkezi'nde Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği
12.08.2025 23:37  Güncelleme: 23:41
Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Perseid Meteor Yağmuru' etkinliğine yaklaşık 20 bin vatandaş katılarak unutulmaz bir gece yaşadı. Işık kirliliğinden uzak bir ortamda, 2 bin 650 metre yükseklikte muhteşem bir gökyüzü gösterisi izlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te vatandaşlar Perseid meteor yağmurunu izledi. 2 bin 650 metre yükseklikte görsel şölene tanık olan yaklaşık 20 bin vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleştirilen 'Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru' etkinliği, yaklaşık 20 bin gökyüzü tutkununu ağırladı. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacağı andan saatler öncesinde etkinlik alanına gelmeye başlayan katılımcılar Erciyes'in muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemenin heyecanı ve keyfini yaşadı.

"Bu muhteşem olaya vatandaşlarımızla şahitlik ediyoruz"

Etkinlikle alakalı değerlendirmelerde bulunan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes A.Ş.'nin artık geleneksel hale gelen, her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde Erciyes Hacılar Kapı'da 2 bin 650 rakımlı Hacılar üstteyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu muhteşem olaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere Erciyes'imiz Kayseri'nin bir incisi. Bu inciyi parlatan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın hizmetleri ve faaliyetleri ile birlikte artık bir dünya markası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni sadece kışın değil, yazın da her türlü aktivitelerle, gerek sportif gerek bu şekilde halkımıza hitap eden aktivitelerle canlı tutmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Hava çok güzel biraz önce biraz esiyordu, biraz soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava var. Muhteşem bir ortam var. Özellikle gökyüzü bu gözlemi yapmak için bu deneyim için şu anda harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda hala misafirlerimiz yukarıya gelmeye devam ediyorlar. Kayseri'nin zirvesi Erciyes'imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda, Türkiye'de bu gözlemin yapılabileceği sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı olarak yazı, kışı, her mevsimi ayrı güzel diyoruz. Bütün misafirlerimizi bizimle birlikte bu keyfi bu güzel deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel bir akşam"

Etkinliğe katılan Semra Karakaya da güzel bir akşam olduğunu ifade ederek, "Ben 6 tane meteor kayması gördüm. İlk gördüğüm çok büyük ve güzeldi. Çok fazla heyecanlandım görünce. 2 yıl önce de yine buraya gelerek, kamp kurmuştuk. O zaman da 2 tane görmüştüm bu kadar çok görmemiştim. Bu yıl çok güzel. Etkinlik güzel, beğendik. Burada bilgileniyoruz. Gördüğümüz bazı cisimlerin uydu olduğunu bilmiyorduk. Onları öğrendik" dedi. - KAYSERİ

