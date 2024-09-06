Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Bolu Yüzme Kulübü'nü Ağırlıyor - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Bolu Yüzme Kulübü'nü Ağırlıyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Bolu Yüzme Kulübü\'nü Ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Bolu Yüzme Kulübü'nün sezon hazırlık kampına ev sahipliği yapıyor. Antrenör Emrah Çetin, tesisin çok iyi olduğunu belirterek teşekkür etti ve tekrar gelmek istediklerini söyledi.

06.09.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çeşitli spor dallarında profesyonel takımların gözdesi olmaya devam ediyor. Sezon hazırlık kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden Bolu Yüzme Kulübü Antrenörü Emrah Çetin, beklediğinden çok iyi bir tesisle karşılaştıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir tesis yapmış. Sezon arasında tekrar bir kamp planlıyoruz. Eğer uygun şartları sağlayabilirsek tekrar buraya gelmek isteriz" dedi.

2024 ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri'yi, hizmete açtıkları yeni tesisler ve ev sahipliği yaptığı dev spor organizasyonları ile sporun merkezi yapma yönünde emin adımlarla ilerleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, çeşitli spor dallarında profesyonel takımları ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, futboldan basketbola, beyzboldan yüzmeye birçok spor dalında tam donanımlı tesisi ile profesyonel takımların tercihi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu günlerde Bolu Yüzme Kulübü sporcularını konuk ediyor.

Merkezde yeni sezona hazırlık için bir haftalık bir kampa giren Bolu Yüzme Kulübü, tam donanımlı ve kaliteli hizmet eşliğinde çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürüyor.

"Büyükşehir Belediyesi Burada Çok Güzel Bir Tesis Yapmış"

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Yüzme Kulübü Antrenörü Emrah Çetin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi karşısında beğenisini dile getirerek, "Bolu'dan yaklaşık 20 kişilik ekiple sezon hazırlık kampımızı yapmak için buraya geldik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir tesis yapmış. İmkanlar çok iyi, yöneticiler çok iyi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bir hafta kadar burada antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Beklediğimden Çok İyi Bir Tesis"

Tesisin beklediğinden çok iyi olduğunu kaydeden Antrenör Çetin, "Farklı illerden gelen kulüplerden arkadaşlarımız vardı. Onların önerisi oldu. Farklı birkaç şehirle görüşme sağladık, farklı birkaç havuzla görüşme sağladık ama burasının geri dönüşü çok iyi oldu. Öyle olunca biz de buraya gelmeye karar verdik. Beklediğimden çok iyi bir tesis, gerçekten bir yükselti antrenmanı yapılacaksa imkanlar çok iyi, rakım olarak iyi, tesis olarak çok iyi. Temizliğinden yönetimine, havuz sıcaklığından ortam sıcaklığına her şey çok iyi, kesinlikle gelip değerlendirilmesi gereken bir tesis" şeklinde konuştu.

"Tekrar Buraya Gelmek İsteriz"

Çetin, tekrar Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelmek istediklerini belirterek, "Şampiyonalara, milli takımlara hazırlanıyoruz. Farklı yaş gruplarında Türkiye Şampiyonalarına giden sporcularımız var ama sezona yeni giriş yaptık. Bu bizim için sezon hazırlık kampı olacak. Sezon arasında tekrar bir kamp planlıyoruz. Eğer uygun şartları sağlayabilirsek tekrar buraya gelmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir turizm merkezi olarak adından söz ettiren Erciyes, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ve gayretleri ile kış sporlarının yanı sıra yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat etkinlikleri ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede görev alan, sporun merkezi olarak ön plana çıkıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Bolu Yüzme Kulübü'nü Ağırlıyor - Son Dakika

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