Erdek'te alev alan Tofaş otomobili esnaf söndürdü

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir araçta elektrik kontağı sebebiyle çıkan yangın esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Erdek ilçesinde Havuzlu Meydanda 59 TF 233 plakalı Tofaş marka aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören esnaf yangın tüplerini alarak araca müdahale etti. Yangın esnafın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası olay yerine gelen Erdek İtfaiye Ekipleri yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirleyerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Araç soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Yaralı ya da can kaybının olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi.