Erdek'te Tatilciler Deniz Kazalarına Karşı Uyarılıyor - Son Dakika
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Yerel

Erdek'te Tatilciler Deniz Kazalarına Karşı Uyarılıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bayramda yoğunluk olacağı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denize giren tatilciler kazalara karşı uyarılıyor. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz trafiği ve yüzücü sayısının artması nedeniyle güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Tatilciler, güvenli ve keyifli bir bayram geçirebilmeleri için Sahil Güvenlik tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri isteniyor.

14.06.2024 17:33
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bayramda yoğunluk olacağı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denize giren tatilciler kazalara karşı uyarılıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, özellikle bayram tatilinde yoğunlaşan deniz trafiği ve artan yüzücü sayısı nedeniyle, Erdek'te güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Sahil güvenlik botuyla, kıyıya paralel çekilen güvenlik mantarlarının dışına çıkılmaması için anonslar yapılarak kumsaldaki vatandaşlar olası boğulma ve deniz kazalarına karşı ikaz ediliyor. Tatilcilerden, güvenli ve keyifli bir bayram geçirebilmeleri için bu uyarılara dikkat etmeleri isteniyor.

Bilindiği gibi Ağustos 2021 yazında Çuğra'da yaşanan üzücü deniz kazasında bir kişi yaşamını yitirmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdek'te Tatilciler Deniz Kazalarına Karşı Uyarılıyor - Son Dakika

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