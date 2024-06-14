Erdek'te Tatilciler Deniz Kazalarına Karşı Uyarılıyor

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bayramda yoğunluk olacağı için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denize giren tatilciler kazalara karşı uyarılıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, özellikle bayram tatilinde yoğunlaşan deniz trafiği ve artan yüzücü sayısı nedeniyle, Erdek'te güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Sahil güvenlik botuyla, kıyıya paralel çekilen güvenlik mantarlarının dışına çıkılmaması için anonslar yapılarak kumsaldaki vatandaşlar olası boğulma ve deniz kazalarına karşı ikaz ediliyor. Tatilcilerden, güvenli ve keyifli bir bayram geçirebilmeleri için bu uyarılara dikkat etmeleri isteniyor.

Bilindiği gibi Ağustos 2021 yazında Çuğra'da yaşanan üzücü deniz kazasında bir kişi yaşamını yitirmişti. - BALIKESİR