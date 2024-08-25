Erdek'te yaralamalı trafik kazası - Son Dakika
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Erdek'te yaralamalı trafik kazası

Erdek\'te yaralamalı trafik kazası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

25.08.2024 23:02
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Erdek'te yaralamalı trafik kazası

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

Erdek, Adnan Menderes Caddesi üzerinde 16 CTB 68 plakalı otomobil ile 06 AV 5867 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun orta refüjünde bulunan elektrik direği çarpışmanın şiddetiyle yerinden çıkarak otomobillerin üzerine devrildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Cadde trafiği ise bir süre aksadıktan sonra kullanılamaz hale gelen araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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