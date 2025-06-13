Erdek'te yeni yapılan yol çöktü

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde kısa süre önce alt yapı çalışmaları tamamlanarak asfaltla kaplanan Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Kandil Çeşme Sokak girişinde yol çöktü. Olay, belediyeye ait bir çöp kamyonunun geçişi sırasında meydana geldi.

Alt yapı kaynaklı olduğu belirtilen çökme sonucunda çöp kamyonu yolda mahsur kaldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik oluştu. Çökme sonrası olay yerine gelen belediye ekipleri, kamyonu iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yolun onarımı için çalışmalara başlanırken, yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Vatandaşlar, ise yeni yapılan yolun kısa sürede çökmesine tepki gösterdiler.