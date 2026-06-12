Erdoğan\'dan KARDEMİR\'e kan bağışı ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay tarafından düzenlenen ödül töreninde KARDEMİR'e "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülünü verdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde, Türkiye genelinde kan bağışına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.
Törende, "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" kategorisinde Türkiye üçüncülüğüne layık görülen KARDEMİR'in ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şirket adına KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz'a takdim edildi.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, çalışanların gönüllü katılımıyla sürdürülen kan bağışı faaliyetlerinin ödülle taçlandırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, 158. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Kızılay'ın afetler, acil durumlar ve sağlık hizmetlerinde yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yapıldı. - KARABÜK
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