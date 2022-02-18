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Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı - Son Dakika

Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı

18.02.2022 17:38
Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde açılan yeni sayfa tescillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde açılan yeni sayfa tescillendi. Körfez ülkeleri ve Ortadoğu'da "normalleşme" adımlarının devam ettiği ziyarete Sakarya'dan genç iş insanları da katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Sakarya'da inşaat, otomotiv, gıda ve konaklama sektöründe faaliyetleri bulunan Koçsu Yapı ve Hayat Sapanca firmalarının sahipleri genç iş insanları Faruk Koç ve Fatih Danacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerini değerlendirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Başkent Abu Dabi'de görkemli törenlerle karşılandığını belirten genç iş insanları, "BAE'de sembolik binalar Türk bayraklarıyla kaplanmıştı. Bilboardlar, reklam tabelalarında 'Hoş geldin Erdoğan' yazılarıyla karşılandık ve çok gururlandık. İki ülke arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı" ifadelerine yer verdiler.

Genç iş insanları iki ülke arasında yapılan anlaşmaların ötesinde de gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, "BAE'de üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh sayesinde bizlerde yeni yatırım ve işbirliği görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde BAE'den iş insanlarını ülkemizde ağırlayarak yatırım görüşmelerinin detaylarını konuşacağız. Çok verimli bir ziyaret oldu. Bölgenin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Körfez ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve ekonomik istikrar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı
Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı
Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı
Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı
Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdoğan'ın BAE ziyareti programında iki Sakaryalı - Son Dakika


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