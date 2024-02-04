Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Hopa\'da açıklamalarda bulundu

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UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Artvin Programı kapsamında Arhavi ve Hopa'yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Hopa'da konuşan Erkan Baş, "Herkes bilsin ki Hopa'daki varlığımızın esas sebebi Türkiye'de bu iktidarın halk düşmanı, emekçi düşmanı, kadın düşmanı ve ülkeyi esir almayı düşünen anlayışına karşı direnişi büyütmek, dayanışmayı büyütmektir. ve istersek teslim olmayız, istersek direnebiliriz ve direne direne bu iktidarı alaşağı etmek için buradayız. Ben size Türkiye İşçi Partisi olarak söz veriyorum. Biz Türkiye'nin her yerinde ve Hopa'da belediye başkan adayımızı da, belediye meclis üyesi adaylarımızı da burada Hopa İlçe Örgütü ve halkımızla beraber belirleyeceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş bugün Artvin Arhavi'de partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı. Baş, açılışın ardından Hopa'ya geçerek burada Hopalılarla buluştu.

"BİZ BU ÜLKEDE ÖZGÜR VE İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Arhavi'de şunları söyledi:

"14 Mayısta bir seçime girdik. Biz 14 Mayıs öncesinde de aynı şeyleri anlattık. Gittiğim her yerde herkes dedi ki 'başkan doğru söylüyorsun, haklısın keşke herkes sizin gibi olsa' dediler. Ben hep bunu dinledim. Ancak dediler ki 'stratejik oy kullanmamız lazım. Vallahi doğru söylüyorsun. Ama bu seçim o seçim değil.' Peki ne oldu arkadaşlar? Ben size bir örnek vereyim. Eskişehir'de biz bir motor kurye işçi arkadaşımızı birinci sıradan aday yaptık. Dediler ki 'Aman stratejik oy kullanın. 'Burada İYİ Parti'ye oy verin. Verin ki muhalefet oy kaybetmesin ve stratejik oy kullanın.' Anlatamadık, biz beceremedik. Vatandaş gitti o İYİ Parti'ye oyunu verdi. Sonrasında ne oldu? O İYİ Partili aday milletvekili oldu. Ama bizim emeğiyle alın teriyle yaşayan arkadaşımız olamadı. O vekil bir ay sonra İYİ Parti'den istifa etti AKP'ye katıldı. Şimdi AKP'den Eskişehir Belediye Başkan Adayı oldu. Alın size stratejik oy. Arkadaşlar biz bu oyuna mahkum muyuz? Bizler bu oyuna mecbur muyuz?

"HER PARTİDE TEK ADAM SİYASETİ VARSA BİZLER NEDEN TEK ADAM SİYASETİNE HAYIR DEDİK?"

Ankara'da genel merkezde oturuyorlar ve belediye başkanlarını belirliyorlar. Niye kardeşim? Arhavi halkı belirleyemiyor mu başkan adayını? Hopalı ya da Hataylı belirleyemiyor mu? Diyorlar ki 'bizim siyasi yapımız böyle ve genel başkanımız ne derse o.' Arkadaşlar biz neden tek adam siyasetine karşı çıkıyoruz? Arkadaşlar her partide tek adam sistemi varsa biz neden tek adam siyasetine hayır dedik? Bana göre 31 Mart sabahı uyandığımızda hangi belediyeyi kimin aldığı önemlidir. Ama en önemlisi Türkiye'de bir sosyalist belediyeler birliği kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz? Yıllardır Türkiye'de belediyeler var. Sosyalistlerin dışında örnek belediyeler var mı? Demek ki bu işin arkasında akıl var ve arkasında örgütlü halkın devreye girmesi var. O zaman doğru bildiğimizi yapalım."

"TÜM HOPA HALKINI, HALK DÜŞMANI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDAN KURTULMA MÜCADELESİNE DAVET EDİYORUZ"

Erkan Baş, Hopa'da ise şöyle konuştu:

"İktidar zayıfladığında yenilgiye gittiğinde herkes iktidarın karşısına geçer. Ama bizim için Metin Lokumcu şahsında Hopa bu iktidarın en güçlü olduğunu düşündüğü zamanda bile inadın, iradenin, teslim olmamanın, baş eğmemelerinin simgelerden bir tanesidir. Metin Lokumcu'nun öğrencilerine, Kazım Koyuncu'nun yol arkadaşlarına kucak dolu yürekten merhaba. Herkes bilsin ki Hopa'daki varlığımızın esas sebebi bu yoldaşlarımızın şahsında tüm Türkiye'de bu iktidarın halk düşmanı, emekçi düşmanı, kadın düşmanı ve ülkeyi esir almayı düşünen anlayışına karşı direnişi büyütmek,dayanışmayı büyütmektir. ve istersek teslim olmayız, istersek direnebiliriz ve direne diren bu iktidarı alaşağı etmek için buradayız. Ben size Türkiye İşçi Partisi olarak söz veriyorum. Biz Türkiye'nin her yerinde ve Hopa'da belediye başkan adayımızı da, belediye meclis üyesi adaylarımızı da, burada Hopa İlçe Örgütü ve halkımızla beraber belirleyeceğiz. İkincisi, bu belediye meclisi işlevsiz diyorsunuz ya kusura bakmayın ama bize güvenebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinin en işlevsiz olduğu zamanda iki milletvekiliyle mecliste yer aldık ve o mecliste halkın vekili olarak neler yapabildiğimiz gördünüz takdir sizin. Bu iktidarın yaydığı rantçı, halk düşmanı belediyecilik anlayışından kurtulma mücadelesine davet ediyoruz. Kolay yoldan zafer kazanılmaz. Ama yan yana geleceğiz aklımızı ve yüreğimizi birleştirirsek başaracağımıza inanacağız. Hopa'dan özel olarak rica ediyorum Kazım Koyuncu'nun yoldaşlarına ve Metin Hocanın öğrencilerine, kardeşlerine Türkiye'ye örnek olmak için hep beraber yapalım."