Erkek Hakları İçin Yürüyüş

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Erkekleri Koruma Derneği'nden erkek hakları için yürüyüş ve basın açıklaması

ANKARA - Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, erkek haklarının toplumda daha görünür olması talebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Bahri İnceler, "Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum" dedi.

Ankara'daki Nefes Parkı'nda bir araya gelen Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, bando eşliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önüne yürüdü. 'Eşit Velayet, Eşit Adalet', 'Nafaka Yükü Köleliktir, Erkekler de Özgürlük İster', 'Erkeklerin de Kalbi Var, Çığlıklarını Duyun' ve "İftiralar Can Alıyor, Erkeklere İftira Ölüm Demek" yazılı pankartların taşındığı yürüyüş sonrası basın açıklaması yapıldı. Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler yaptığı açıklamada, ne kadının ne de erkeğin yanında olduğunu, sadece bireysel eşitlikten yana olduğunu söyledi. Nafaka verme zorunluluklarının olduğunu kaydeden İnceler, Cem Yılmaz'ın geçmişte vergi rekortmenleri listesine girdiğini ve 10 bin dolar nafaka ödediğini, kendisinin ise rekortmen olmadığını ancak eski eşine 3 bin dolar nafaka ödediğini sözlerine ekledi.

"Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum"

İnceler, "Bir kadın iftira attığı zaman örnek veriyorum bir otobüse bindiğinizde bir kadın, psikolojisi bozuk bir kadın iftira attığı zaman hem toplumdan linç yiyorsunuz hem size kimse inanmıyor, hem de mesleğinizden oluyorsunuz. İşinizden oluyorsunuz, gücünüzden oluyorsunuz, hayatınızdan oluyorsunuz. ve boşandıktan sonra dahi kurtulamıyorsunuz. Bunun için ben Aile Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. ve kendisinden burada sizlerin huzurunda randevu talep ediyorum. Lütfen sayın bakanım sesimizi duyun. Madem siz aile bakanısınız, madem önemli olan aileyi tutmak, bir arada tutmak. Ben de diyorum ki o zaman bir ilişkide nasıl kadın erkek var, karı koca var, biz de erkek olarak bir yanda arada durmak istiyoruz ve haklarımızı savunmak istiyoruz" diye konuştu.

"Nafakaya da hayır diyorum"

Yürüyüşe bir babaanne olarak geldiğini dile getiren Güler Tüm ise, torununu göremediğini söyledi. Eski gelininin nafakasının ödendiği zaman torununu kendilerine gösterdiğini kaydeden Tüm, "Bunu da polis ve emniyet karşılığı, avukat karşılığı alıyoruz. Çocuk bize geldiği zaman bizimle şımarıyor ediyor, gittiği zaman bizi unutuyor. Çünkü anne sürekli ona bizim hakkımızda kötü şeyler konuşuyor. Çünkü 11 yaşındaki bir çocuk neye inanırsa ona inanır yavrum. Benim gibi milyonlarca babaanne var. Ayrılabilirler ama çocuğu ticari amaçla kullanmasınlar. Nafakaya da hayır diyorum. Yeter artık. Çünkü verdiğim nafakayı başka türlü kullanıyor. Çocuğuna kullanmıyor. Çocuk geldiği zaman kıyafetsiz geliyor. Biz buradan alıyoruz, gönderiyoruz. Yine bir sırt çantası içinde hiçbir şey yok" dedi.

Basın açıklamasının ardından Dernek Başkanı Bahri İnceler, Bakanlığa gideceğini ve randevu talep edeceğini bildirdi.