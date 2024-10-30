ERSANDER Üç Yaşında!

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Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin (ERSANDER) üçüncü yaş günü, coşkulu biçimde kutlandı.

ERSANDER'in yönetim kurulu üyeleri, kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim gecesi, İkinci Başkan Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesinde toplandı. Eş ve çocukları ile Başkan Ümit Gergit ile yönetim kurulu üyeleri Kadir Sabuncuoğlu, Doğan Hattatoğlu, Vahit Alkır, Recep Akgül, Selma Uygur, Eda Alemder Çankaya, Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar, YouTube'de ERSANDER Cep Sohbetleri yapan Rüşen Hattatoğlu Ece bir araya geldi.

Uzun bir süreden beri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören yönetim kurulu üyesi, sanatçı Canip Cihangir ise sanat atölyesindeki geceye, alkışlar arasında katıldı. Şehir Hastanesinde kalp ameliyatı olmak için yatan gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetim kurulu üyesi Öztürk Akkök de yaş gününe cep telefonu ile görüntülü katıldı.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit etkinliklere, yönetim kurulu üyeleri Öztürk Akkök ve Canip Cihangir'in rahatsızlıkları nedeniyle bir süre ara verdiklerini anımsattı. Yeni sezona 10 Kasım günü, ulu önder Atatürk'ü anma programı ile başlayacaklarını açıklayan Ümit Gergit, öğretmenler günü kutlaması için de 22 Kasım gecesi sahne alacaklarını bildirdi.

ERSANDER'in yaş günü pastasını, halen tedavisi devam eden sanatçı Canip Cihangir kesti. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, Genel Sekreter Vahit Alkır ise Erzurum türküleri ile geceyi renklendirdi. Bayraklarla donatılan Doğan Hattatoğlu Sanat Atölyesinde ERSANDER yönetimi, cumhuriyetin 101. yıldönümünü "Yaşasın Cumhuriyet", Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneğinin yaş gününü de "Yaşasın ERSANDER" diyerek kutladı. - ERZURUM