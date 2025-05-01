Ertuğrul'dan Çakarlı Araç İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ertuğrul'dan Çakarlı Araç İddialarına Soru Önergesi

Geniş Video İzle

CHP'li Eylem Ertuğ Ertuğrul, Beşiktaş'taki çakarlı araçla ilgili İçişleri Bakanı'na soru önergesi verdi.

01.05.2025 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) -CHP'li Eylem Ertuğ Ertuğrul, Beşiktaş'ta motokuryeyle tartışan çakarlı aracın kime ve hangi gerekçeyle tahsis edildiğini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İstanbul Beşiktaş'ta bir motokurye ile lüks çakarlı bir araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından, aracın "tahsisli" olduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sosyal medyada gündem olan ve basına yansıyan görüntülerde, tartışmanın yaşandığı çakarlı aracın daha önce Menzil cemaatiyle bağlantılı kişiler tarafından da kullanıldığının görüldüğünü belirten Ertuğrul, "Bu zatın hangi vasfı nedeniyle tahsisli araç kullandığı belli değil. Devlet kimlerin yolunu açıyor, kimlerin çakarını parlatıyor?" dedi.

Kamusal hizmet yerine bazı dini çevrelere ayrıcalık tanındığını öne süren Ertuğrul, "Bu ülkede vatandaşın yolu çukurlu, şeyhin yolu çakarlı. Anlaşılan o ki VIP öncelik kamusal değil, mistik hizmetlere tanınıyor," ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanmak üzere şu soruları TBMM gündemine taşıdı:

Söz konusu araç kim ya da hangi kurum adına tahsis edilmiştir?

Tahsis gerekçesi nedir?

Aracın çakar izni hangi makama dayanmaktadır?

Bu araç daha önce Menzil şeyhine de tahsis edilmiş midir?

Dini cemaat veya tarikat bağlantılı kişilere devlet envanterinden araç tahsis edilmekte midir?

Milletvekili Ertuğrul, "Kurduğunuz bu çarkın hesabını soracağız," diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Beşiktaş, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, Zonguldak, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ertuğrul'dan Çakarlı Araç İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Otoyolda Kaza: Cip Alev Aldı, İki Kişi Kurtarıldı
Otoyolda Kaza: Cip Alev Aldı, İki Kişi Kurtarıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:02:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ertuğrul'dan Çakarlı Araç İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.