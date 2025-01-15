ERÜ, İlk 500 Hedefinde Kararlı - Son Dakika
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ERÜ, İlk 500 Hedefinde Kararlı

ERÜ, İlk 500 Hedefinde Kararlı

Rektör Altun, 2024'te zirveye çıktıklarını belirterek, 2025'te kalıcı olmak istediklerini açıkladı.

15.01.2025 12:09
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin dünya çapında ilk 500 üniversite arasında olması için parametrelerin sürekli yükseldiğini kaydederek; "2024'de zirve olduk. 2025'te zirvede kök salmak istiyoruz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Altun, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. ERÜ'nün Ar-Ge süreçlerinde özellikle ulusal boyuttaki başarılarının her zaman konuşulduğunu kaydeden Rektör Altun; "TÜBİTAK'tan aldığımız ödüller, YÖK ödülleri, TÜSEB ödülleri üniversitemizin gücüne her daim güç katmaktadır. Akademisyenlerimizin de emeklerinin karşılığı olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararasılaşma noktası bir üniversitenin dünya çapındaki marka değeri için son derece önemlidir. Burada şehriyle bütünleşik ve barışık olarak hareket etmemiz bu başarıların ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdir. Özellikle birçok projede aktif olarak görev alan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin son dönemde Avrupa Araştırma Konseyi tarafından yapılmış olan değerlendirmelerde ve proje süreçlerinde 2024 yılında 1 tane üniversiteye bu projenin verilmesi de bizim için farklı bir gurur kaynağı olmuştur. Bu üniversitenin Erciyes Üniversitesi olması da tesadüf değildir. Zaman içinde bunun sürdürülebilir şekilde artırılarak devam etmesinden yanayız. Uluslararasılaşmada sadece uluslararası öğrenci boyutuyla var olan Erciyes Üniversitesinin Ar-Ge ve araştırma süreçlerinde de olabilmesi son derece önemli bir başlıktır. Hocamıza bu başarısından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlk etapta 2 milyon avroluk bir fonu tek paydaş olarak üniversitemize aktarılacak olması da bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Dünya çapında ilk 500'de üniversite olma yolunda parametrelerimizin yükseliyor"

Altun; "Uluslararası ödüllendirmelere baktığımızda son dönemde özellikle Green Metric süreçlerinde Türkiye'de 3'üncü, dünyada 85'inci sırada yer almamız, yükseköğretim kurumlarının sıralama değerlendirmelerinde birçok parametrede ilk 500'de olmamız üniversitemizin ilk 500'e kök salması anlamına da gelmektedir. Biz hedef olarak ortaya koyduğumuz dünya çapında ilk 500'de üniversite olma yolunda da sürekli parametrelerimizin yükseldiğini görmekteyiz. Ulusal boyuttaki araştırma üniversitesi sıralamasına baktığımız da devlet üniversiteleri arasında 8'de olmamız, araştırma üniversiteleri sıralamasında bizden geride olan üniversitelerin bu sıralamada 500'ün içerisinde olması da bizim dikkatimizi çok çekmektedir. Gerekli bilgilendirme ve kanıt oluşturma suretiyle üniversitemizin yüzde 100'e yakın parametrelerde ilk 500'de olması içinde çok bir mesafemiz kalmadı. Bu da şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir gurur kaynağıdır. 2024'de zirve olduk. 2025'te zirvede kök salmak istiyoruz. Oralarda kalıcı olmak istiyoruz. Bunları rahatlıkla başaracağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek, üniversitenin başarılarının kendilerini gururlandırdığını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ, İlk 500 Hedefinde Kararlı - Son Dakika

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