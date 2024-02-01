ERVAK Başkanı Erdal Güzel, uluslararası öğrencilerle söyleşi yaptı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Eczacı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi'nin fakültelerinde öğrenim gören uluslararası yabancı öğrenci grupları ile söyleşi yaptı.
Uluslararası Öğrenci Derneği'nin 'Farklı Seslerle Aynı Şeyi Söylüyoruz. Biz Bir Milletiz' teması ile İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Başkanı Ertan Halit Aksakal, öğrenim gören yabancı öğrenci grupları ile bir araya geldi.
Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer kültür elçisi olarak çalışacaklarını vurgulayan Erzurum Kalkınma Vakfı (ER VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Biz tarihin hiçbir döneminde zalim de olmadık, zulme rıza da göstermedik. İsrail ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi. Bombayla yapılan katliam var, silahla yapılan katliamlar var. Siz değerli öğrencilerimizi Erzurum'da Ermeni çetelerin katliam yaptığı Yanıkdere'ye de götürmek istiyorum. Biz burada gözü yaşlı bir şehiriz bunu da bilmenizi istiyoruz. Biz o acıları yüreğimizde sakladık ve hala hafızlarımızda. Şunu ifade etmek istiyorum, Dünya'da şu an öyle bir propaganda yapılıyor ki san ki 'biz katliamı yapmışız' da 'onlar masum', dünyaya bu şekilde yansıtıyorlar. Asla ve asla değil. Anadolu Coğrafyasına baktığımızda 1990'lü yıllarda Kurtuluş Savaşı'na kadar bu bölgede 500 bin üzerinde katliam var. Bizim kültürümüzde sevgi ve muhabbet var. Bunu bizim edebiyatımızda, romanlarımız da o kadar güzel işledik. Birbirimize sarılmamız, aynı kapta yemek yememiz müthiş bir şey bu, rahmetle anıyorum. Bizim Aşık Şairimiz Aşık Veysel, diyor ki 'Beni hor görme kardaşım sen altınsın ben tunç muyum! aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım! ne var ise sen de ben de aynı varlık bir beden de! yarın mezara gireceğiz sen toksun da ben aç mıyım' bu kadar güzel ifade ediyor." dedi.
"Gönül coğrafyasına dokunmak en temel vazifemiz olacaktır"
Bu buluşmaların farklı coğrafyalardaki öğrencileri bir araya getirerek kültürel bağlarımızın zenginleşmesine ve sağlamlaşmasına imkan tanıyacağını ifade eden ERVAK Başkanı Güzel, "Şehirler ve insanlar birbirlerine çok benzerler. Şehirleri kim inşa eder insanlar inşa eder, kendi özelliklerini yansıtırlar. Şehirler büyürler kimliklerini yaşatırlar, sanatkarlarımız ise ruh hallerimizi yansıtır. Bir müddet sonra şehirler insanları yönlendirir, insanlar üzerinde bir kimlik oluşturur. Bizim de bir ruhumuz var. Bizimde bedenimiz ve ruhumuz var. Şehirlerinde hem ruhları var hem de fiziki ruhları vardır. Ama insandan ayrılan farkı her şehrin ruhu olmuyor, ruhu olan şehirler çok nadir şehirlerdir. Mesela Kahire'ye şehirlerin anası denir, Bağdat'a cennet şehri olarak tavsir edilir. Ruhu olan şehirlerden biri de Erzurum'dur. Erzurum'un özelliklerinden birisi de edebiyat, tarih, dil, felsefe, sanat, estetik alanında büyük değerler yetiştirmiş, Cumhuriyet'in kurulduğu şehir, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir Erzurum'dur. Türk islam kültürü ile harmanlaşmış dadaşlık kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerimizin bu buluşmasını, yarınımıza dair birer umut ışığı olarak görüyorum. Uluslararası öğrencilerin Erzurum'da oldukları süre boyunca onları yalnız bırakmamak kişisel gelişimlerine destek olmak için çaba sarf edeceğiz. Ülkeler arası gönül köprülerini inşa etmek gönül coğrafyasına dokunmak en temel vazifemiz olacaktır" diye konuştu.
Söyleşinin ardından, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Başkanı Ertan Halit Aksakal, Başkan Güzel'e 'Dünyamızdan müzik aleti' isimli kitabı hediye ederek teşekkür etti. Başkan Güzel, yabancı uyruklu öğrencilere 'Güzel Gezgin'in Anıları' kitabını imzaladıktan sonra, topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM
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