EBYÜ Bahar Şenlikleri Müzik Etkinlikleri İptal Edildi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılması planlanan bahar şenlikleri açılış programı ve diğer programlardaki müzik etkinlikleri iptal edildi.

Konuya ilişkin Rektör Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İsrail'in Gazze'deki Refah kampına yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu nedenle üniversitemizde 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılması planlanan bahar şenlikleri açılış programı ve diğer programlardaki müzik etkinlikleri 27 Mayıs 2024 tarihinde alınan karar ile iptal edilmiştir. Üniversitemize yönelik sosyal medya üzerinden paylaşılan ve basın bildirisi olarak yayınlanan iddia ve ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." - ERZİNCAN