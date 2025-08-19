Erzincan'da Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan'da Genel Tarım Sayımı Başladı

Erzincan\'da Genel Tarım Sayımı Başladı
19.08.2025 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da tarım potansiyelini ortaya koyan Genel Tarım Sayımı, tarım bakanlığı ve TÜİK işbirliğiyle yürütülüyor.

Ulusal tarım politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynayan Genel Tarım Sayımı Erzincan merkez ve 8 ilçesinde yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortaklaşa yapılan Genel Tarım Sayımı Erzincan Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürlüklerinden görevlendirilen teknik elemanlar ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekipler tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor.

Genel Tarım Sayımı kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerinde kurulan ekipler, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini, bitkisel ve hayvansal üretimdeki mevcut durumu ve üretime katkı sağlayan tüm figürlerin varlığını ortaya çıkaracak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Genel Tarım Sayımında görev alan ekipleri ziyaret ederek, sayıma katkı sağlamak üzere sayım bürosuna gelen çiftçilerle görüştü. Tarım sayımında görev alan ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ÇKS, Türkvet gibi mevcut veri tabanları üzerinde kayıtlı bilgiler ile çiftçilerin beyan ettikleri bilgileri karşılaştırmalı olarak işleyerek sisteme giriyorlar. Genel Tarım Sayımı, tarım sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe ışık tutacak. Çiftçi beyanlarıyla toplanan bilgiler kesinlikle hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da bu akşam itibarıyla sayımın yüzde 16 seviyesinde gerçekleştiğini, kurulan ekiplerin çiftçilere randevu vererek büroya davet ettiklerini ve beyan ettikleri bilgileri kayıt altına aldıklarını söylediler. Erzincan çiftçisinin tarım sayımına katkı sağlamak amacıyla son derece duyarlı davrandığını kaydederek çiftçilere teşekkür etti. Toplanan bilgilerin sadece tarım politikalarını belirlenmesinde ve mevcut durumun ortaya çıkarılması noktasında kullanılacağını ifade eden İl Müdürü Koçaker, Erzincan olarak TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmaların gerçekleştirildiğini ve belirlenen takvime göre Genel Tarım Sayımının titizlikle yürütüleceğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, erzincan, Politika, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
07:49
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 08:25:00. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.