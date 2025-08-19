Erzincan\'da Genel Tarım Sayımı Başladı

Ulusal tarım politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynayan Genel Tarım Sayımı Erzincan merkez ve 8 ilçesinde yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortaklaşa yapılan Genel Tarım Sayımı Erzincan Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürlüklerinden görevlendirilen teknik elemanlar ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekipler tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor.

Genel Tarım Sayımı kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerinde kurulan ekipler, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini, bitkisel ve hayvansal üretimdeki mevcut durumu ve üretime katkı sağlayan tüm figürlerin varlığını ortaya çıkaracak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Genel Tarım Sayımında görev alan ekipleri ziyaret ederek, sayıma katkı sağlamak üzere sayım bürosuna gelen çiftçilerle görüştü. Tarım sayımında görev alan ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ÇKS, Türkvet gibi mevcut veri tabanları üzerinde kayıtlı bilgiler ile çiftçilerin beyan ettikleri bilgileri karşılaştırmalı olarak işleyerek sisteme giriyorlar. Genel Tarım Sayımı, tarım sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe ışık tutacak. Çiftçi beyanlarıyla toplanan bilgiler kesinlikle hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da bu akşam itibarıyla sayımın yüzde 16 seviyesinde gerçekleştiğini, kurulan ekiplerin çiftçilere randevu vererek büroya davet ettiklerini ve beyan ettikleri bilgileri kayıt altına aldıklarını söylediler. Erzincan çiftçisinin tarım sayımına katkı sağlamak amacıyla son derece duyarlı davrandığını kaydederek çiftçilere teşekkür etti. Toplanan bilgilerin sadece tarım politikalarını belirlenmesinde ve mevcut durumun ortaya çıkarılması noktasında kullanılacağını ifade eden İl Müdürü Koçaker, Erzincan olarak TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmaların gerçekleştirildiğini ve belirlenen takvime göre Genel Tarım Sayımının titizlikle yürütüleceğini söyledi. - ERZİNCAN