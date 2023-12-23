Erzincan\'da İsrail\'in Gazze\'deki hastanelere saldırılarına karşı sessiz yürüyüş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze'de bulunan hastanelere yönelik düzenlediği saldırılarına yönelik "Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında sağlık çalışanları ve hekimler tarafından Türkiye geneli başlatılan 'sessiz yürüyüş' programları ise haftalık olarak sürüyor. 'Sessiz Yürüyüş' programı çerçevesinde bu hafta da Erzincan'da Saat Kulesi bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı ve Tıp Fakültesi öğrencileri Cumhuriyet Meydanına kadar slogan atmadan yürüdü. Burada açıklamalarda bulunan grup, hekimler ve sağlık çalışanları olarak beyaz önlükleriyle başlatılan sessiz yürüyüşlerinin 6. Haftasında olduklarını belirtti.

Türkiye'de 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için, Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak için Erzincan'da da yürüyüş düzenledikleri ifade edildi. - ERZİNCAN