(ERZİNCAN) - Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazanın bugün saa 10: 05 de meydana geldiğini belirterek, "Erzincan Refahiye karayolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Otobüs Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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