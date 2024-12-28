Erzincan'da Otobüs Devrildi: 4 Yaralı

Yerel

"Büyük liderlere suikast riski var"

Makarnaya ödediği fiyata isyan etti

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Bir haftada ikinci vahşet! Adamı diri diri yaktılar

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti

20 yıllık hayal gerçek oldu! Türkiye\'ye sınıf atlatacak

Icardi\'den Wanda\'ya olay soru: Banyoda ne yaptınız?

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

(ERZİNCAN) - Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazanın bugün saa 10: 05 de meydana geldiğini belirterek, "Erzincan Refahiye karayolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.