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Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu - Son Dakika

Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

10.11.2021 09:39
Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü sene-i devriyesinde saat 09.05'te tüm Erzincan'da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü sene-i devriyesinde saat 09.05'te tüm Erzincan'da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında belediye önündeki meydanda tören düzenlendi. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" programı gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu - Son Dakika


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