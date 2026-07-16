Erzincan'da şehit aileleri ve gazilere yemek programı - Son Dakika
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Erzincan'da şehit aileleri ve gazilere yemek programı

Erzincan\'da şehit aileleri ve gazilere yemek programı
16.07.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
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Erzincan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Erzincan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, 3. Ordu Komutan Vekili Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program öncesinde masaları tek tek dolaşan Aydoğdu, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programda konuşan Aydoğdu, devletin tüm kurum ve imkanlarıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının her zaman yanında olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin huzuru, refahı ve mutluluğunun devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Sizlerin huzuru, refahı ve mutluluğu bizlerin en asli, en kutsal vazifesidir. Kapılarımız ve gönüllerimiz sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Bizler, sizin varlığınızla güç buluyor, sizin dualarınızla yol alıyoruz." dedi.

Şehitlerin milletin gönlünde sönmeyen yıldızlar, gazilerin ise yaşayan kahramanlar olduğunu dile getiren Aydoğdu, 15 Temmuz'da milletin bağımsızlığına sahip çıkarak destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Şehitliğin insanlığın ulaşabileceği en yüce mertebe, gaziliğin ise bu kutlu mücadelenin yaşayan nişanesi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Kahramanlık; arkasına bakmadan ileriye atılmak, yarını düşünmeden bugünü feda etmektir. 15 Temmuz gecesi yazılan destan, geçmişten bugüne süzülüp gelen bağımsızlık aşkımızın en yakın şahididir. Toprağın bağrına giren her kahraman, bu ülkenin harcını canıyla kardı ve adını tarihin altın sayfalarına yazdırdı. Şehitlik, insanlığın erişebileceği en yüce rütbe, inancımızın en mukaddes mertebesidir. Gazilik ise bu mukaddes yolculuğun yaşayan anıtı, göğsümüzde parıldayan en şerefli madalyadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda vatan topraklarının şehitlerin fedakarlıklarıyla vatan olduğunu belirten Aydoğdu, "Attığımız her adımda, aldığımız her nefeste bu toprakları bizlere vatan kılanların hatıralarını daima kalbimizde gururla taşıyacağız." dedi.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da şehit aileleri ve gazilere yemek programı - Son Dakika

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