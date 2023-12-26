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Erzincan'ın köylerinde kış mesaisi başladı

Erzincan'a son yağan karın ardından köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış mesaisi başladı. Kadınlar toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyerek eşlerine yardım ediyorlar. Kar ve beyaz örtüyle köyün etrafındaki ağaçlık alanlar, dereler adeta kartpostallık bir görüntü oluştururken hayvanlar için çamurda süt veriminin artması için çaba harcanıyor.

Erzincan\'ın köylerinde kış mesaisi başladı
26.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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Erzincan'ın köylerinde kış mesaisi başladı

ERZİNCAN - Erzincan'a son yağan karın ardından köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış mesaisi başladı. Toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyen kadınlar diğer yandan da küçükbaş hayvanların güdülmesinde eşlerine yardım ediyorlar.

Erzincan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde yağan karla birlikte kara kış yaşanmaya başladı. Kar ve beyaz örtüyle köyün etrafındaki ağaçlık alanlar, dereler adeta kartpostallık bir görüntü oluştururken mera yolunda tipiye yakalanan koyun ve keçi sürüsü zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kış çilesinin yüzünü gösterdiği Kalecik köyünde toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küremek kadınlara düştü. Sabah saatlerinde tahta kızaklarla damların bacalarını kardan küreyen kadınlar, kışın köylerde hayat şartlarının oldukça zor olduğunu söylediler.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerinin sürdüren köy sakinleri koyun sürülerini ağıllarda günde 2 öğün besliyor. Kar ve çamur da hayvanlarının süt veriminin daha da artması için çabalayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla yaylalara çıkacakları günleri iple çekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son hava tahmin değerlendirmesine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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