Erzincan Kardeşlik Korosu İlk Dışa Açılan Konserini İstanbul'da Verdi - Son Dakika
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Erzincan Kardeşlik Korosu İlk Dışa Açılan Konserini İstanbul'da Verdi

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Erzincan Kardeşlik Korosu, farklı meslek gruplarından oluşan 70 kişilik kadrosuyla İstanbul'da ilk il dışı konserini gerçekleştirdi. Konsere Erzincan Valisi ve birçok davetli katıldı. Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan koroda türkülere katılımcılar aktif olarak eşlik etti.

24.11.2024 08:44  Güncelleme: 08:48
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Erzincan Kardeşlik Korosu, ilk il dışı konserini İstanbul'da verdi

ERZİNCAN - Erzincan'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde kurulan, her yaştan, eczacı, ev hanımı, ebe, emekli öğretmen, doktor, müdür, muhasebeci gibi farklı meslek gruplarından insanların bir araya geldiği Kardeşlik Korosu ilk il dışı konserini İstanbul'da verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatları ile oluşturulan ve farklı meslek guruplarından 2024 yılı içerisinde kurulan 70 kişilik Erzincan Kardeşlik Korosu il dışından ilk konserini İstanbul'da verdi.

İstanbul Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkez'inde gerçekleştirilen konsere Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasın ardından başlayan konserde koro ve sanatçılar farklı yörelerden türküler seslendirdiler. Türkülere sıklıkla katılımcıların eşlik ettikleri görülürken vatandaşlar sıralarında halay çekerek eğlendiler.

Farklı meslek guruplarından 70 kişiden oluşan Erzincan kardeşlik korosu Anadolu'nun 4 bir köşesinin eşsiz türkülerini Erzincan'ın sesi ile birleştiren özel bir buluşmada İstanbul'da bir araya geldiler. Koro Erzincan'ın sadece kendisine özgü ezgileri ile değil aynı zamanda Anadolu'nun zengin kültürel mirasını da taşıyan bir şehir olarak konserde kardeşlik korosu aracılığıyla tüm Anadolu'yu seslendirdi. Erzincan'ın tanılarıyla Anadolu'nun her köşesinden Türküler hayat buldu. Kardeşlik korosu Erzincan'ın farklı meslek guruplarından bir araya gelen Türkü aşığı dostlarının katkılarıyla Anadolu'nun kültür mirasını yaşatmak ve paylaşmak sorumluluğunu üstleniyor. Konserde her bir türküyü hep birlikte dinlerken geçmişe saygı duruşunda bulunularak aynı zamanda geleceğe umutla bakıldı.

Kültürel mirasın önemli bir parçası olan türkülerin yeni kuşaklara aktarılması açısından Erzincan Kardeşlik Korosu'nun önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan herkesin bir birini seven, sayan insanların olduğu bir il" dedi.

Yahya Kemal'in bir sözü ile konuşmasına başlayan Binali Yıldırım ise, "Yahya Kemal der ki, türkü bilmeyen Türk'ü bilmez, bilemez. Türküler bizim her şeyimiz. İyi ki türkülerimiz var, iyi ki sanatçılarımız var." diye konuştu.

Erzincan Kardeşlik Korosu İlk Dışa Açılan Konserini İstanbul\'da Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Kardeşlik Korosu İlk Dışa Açılan Konserini İstanbul'da Verdi - Son Dakika

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