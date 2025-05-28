Erzincan Tulum Peyniri AB Tescili Aldı - Son Dakika
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Erzincan Tulum Peyniri AB Tescili Aldı

Erzincan Tulum Peyniri AB Tescili Aldı
28.05.2025 10:25
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Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak korunmaya alındı.

Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

AB Komisyonu, Türkiye'den Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Erzincan tulum peynirinin menşe korumalı isim siciline eklenmesini onayladığı bildirildi.

"Erzincan tulum peyniri, koyun sütünden yapılan bir peynirdir." ifadesi kullanılan açıklamada, en az 4 ay boyunca koyun veya keçi derisinin içinde veya bidonlarda olgunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Erzincan tulum peynirinin renginin kırık beyaz, dağılan dokuya sahip, tadının zengin ve tuzlu olduğu kaydedildi.

Erzincan tulum peynirinin geleneksel bilgi birikimi, yerel bitki örtüsü ve iklim de dahil olmak üzere bölgenin özel doğal koşullarının sonucu olduğuna işaret edilen açıklamada, kentin eşsiz coğrafyası ve iklim koşullarının peynirdeki süt bileşimini ve lezzetini olumlu etkilediği vurgulandı.

Kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Bu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Daha önce AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler ise Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Bingöl balı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep melengiç kahvesi, Silifke yoğurdu ve Aydın memecik zeytini olarak sıralanıyor.

Tescil kararıyla birlikte Erzincan Tulum Peyniri, artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde de resmi olarak tanınan bir yöresel ürün haline geldi. Bu gelişme hem yerel üreticiler hem de yöre halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Üreticiler, yıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzetin uluslararası düzeyde tanınmasından gurur duyduklarını belirtti. Coğrafi işaret belgesi sayesinde Erzincan Tulum Peynirinin hem kalitesi korunacak hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmesi sağlanacak.

Tulum Peyniri Üreticisi Mesut Doğan konu ile ilgili açıklamasında: "Gerçekten zor bir meslek yapıyoruz. Mesleğimizin gerçekten emeğinin karşılığını hiçbir zaman alamadık. Hala da alamıyoruz. Tabii şu an biraz şartlar daha ilerliyor. Türkiye'de peynirimiz tescillendi. Erzincan Tulum Peyniri tescillendi. Şu anki dönemde Avrupa'da da tescillendiğini gördük. Bu bizim için gerçekten güzel bir şey. Bir nebze de olsa emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Böyle şeylerin olması gerçekten güzel. Zor bir meslek yapıyoruz. Yani bu mesleği gerçekten hani bazı standartlarda gelişim göstermesi bizim için güzel. Daha ileriki dönemlerde inşallah daha üst düzey seviyelere gelmesini temenni ediyorum. Mesela coğrafi olarak tescillendi. Avrupa'da da tescillendi peynirimiz. Buradan Erzincan Valiliğine, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama dediğim gibi hayvana destekleme olsun, bunların daha iyi koşullarda yapılmasını istiyoruz. Hayvana gerçekten hayvancılığa, çiftçiliğe daha önem verilmesi lazım. Çünkü dediğim gibi çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan insanlar gerçekten milletimizin baş efendisi. Ama bunu sadece lafta değil de gerçek anlamda uygulamalı bir şekilde görmek istiyoruz" dedi.

Erzincan'da Tulum Peyniri esnafı Bekir Yıldırım açıklamasında; "Tulum Peyniri üreticisiyim. Avrupa Birliği coğrafi işaretli tulum peynirimizi tescilledi. Bu bizi bizim için yani gerçekten çok onur verici bir şey oldu. Yani yurt içinde zaten göndermediğimiz nokta kalmadı, sıra yurt dışında. Orada yaşayan bütün Erzincanlı hemşehrilerimizi ve Türk vatandaşlarımızın bizi destek destekleyeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bu süreçte daha da çok çalışmayı ve üretimi arttırmayı da düşünüyoruz" diye konuştu.

Tulum peyniri esnafı Emrah Baydil ise, "Tulum peynirimiz Avrupa'da coğrafi işaretini almıştır. İnşallah bu süreçten sonra Tulum peynirimizi yurt dışına da ihracat edeceğiz. Güzel bir şekilde servislerimizi yapacağız. Bundan sonra inşallah bütün dünya bizim Tulum peynirimizi tadacaktır. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Tulum Peyniri AB Tescili Aldı - Son Dakika

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