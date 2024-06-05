Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan geç giden müdüre ders niteliğinde mektup

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, mesaiye geç giden kurum müdürüne iletilmek için bıraktığı mektuptan okuyanlar adeta ders çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bugün sabah saatlerinde habersiz bir şekilde tebdil-i kıyafet Erzincan'daki bir kamu kurumuna gitti. Sabah saat 08.00'da başlayan mesaiye gelen kurum çalışanlarını Vali Aydoğdu karşılayarak "hoş geldiniz" dedi.

Vali Aydoğdu bir süre kurum müdürünü bekledi ve kurum müdürünün beklenen sürede mesaiye gelmemesi üzerine kurumdan müdüre verilmesi üzerine bir mektup bırakarak ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı mektupta ders niteliğinde şu cümleler yer aldı:

Sevgili Müdürüm

Sabah 08.00'da kurumunuza geldim. Mesai arkadaşlarınızı güler yüzle karşılayıp, hoş geldiniz diyerek karşıladım.

Zatıalinizi bekledik, ama sizinle müşerref olamadık. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldım, üzgünüm. İyi mesailer.

Hamza Aydoğdu/ Erzincan Valisi - ERZİNCAN