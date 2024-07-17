Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden etkilenen yerleşim yerlerinde vatandaşlara yardım ediyor

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, selden dolayı zarar gören yerleşim yerlerinde vatandaşların yaralarını sarıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, AFAD, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Tarım ve Kırsal Daire Başkanlıklarında görevli ekipler, selin yaşandığı İspir, Karaçoban, Oltu, Köprüköy, Uzundere, Tortum, Horasan, Karayazı, Tekman, Narman ve Pasinler'de yol açma, hasar tespit, arama ve kurtarma, yardım ve lojistik konularında vatandaşlara adeta can simidi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, elverişsiz hava şartları dolayısıyla kentte meydana gelen selden ötürü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ekiplerin bölgeye konuşlandığını ifade etti.

"500 araç ve 800 personel görev yapıyor"

Önceki günlerde ilçelerdeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sekmen, Pasinler'in Pelitli, Horasan'ın Kırkgözeler, Karayazı'nın Sukonak, Tekman'ın Dalsöğüt mahallelerini de ziyaret ederek selden dolayı yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Sekmen, ilçelerde 500 araç ve 800 personelin görev yaptığını, meydana gelebilecek herhangi sele yönelik kırsal bölgelerde de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Başkan Sekmen, selden evi ve ahırı yok olan vatandaşlar için de gerekli desteklerin sağlanacağını kaydetti. - ERZURUM