Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Sessiz Geçti - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Sessiz Geçti

Erzurum\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Sessiz Geçti

Erzurum'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sessiz ve olaysız bir şekilde gerçekleşti. Sendikaların katılımıyla yapılan kutlama programında konuşmalar yapıldı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

01.05.2024 12:31
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Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sessiz ve olaysız geçti.

Erzurum'da sendikalar 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde farklı alanlarda bir araya geldi. Havuzbaşı Kent Merkezi'nde Hak-İş tarafından düzenlenen kutlama programına 25 kişinin katıldığı gözlendi. Meydanda güvenlik önlemi alan polis sayısı ise katılımcılardan daha fazla oldu.

Hak-İş İl Başkanı Erdoğan Çelik, Filistin başta olmak üzere, Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan'da ve yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara DUR demek için meydanlarda olduklarını belirterek, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, Gazze'de ve Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılının emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekimine katıldı ve sessiz bir şekilde dağıldılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Sessiz Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Sessiz Geçti - Son Dakika
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