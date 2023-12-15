Erzurum\'da 1001 Hatim Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği dolayısıyla Pir Ali Baba Türbesi önünde bir program düzenlendi.

Hafızların temsili olarak at üzerinde şehri dolaşıp Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan program, İl Müftüsü Rüstem Can ve din görevlilerinin okuduğu dualarla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; "Erzurum'da beşyüz yıldan daha uzun bir süredir devam eden, 1001 Hatim geleneği vesilesiyle bir aradayız. 1500 - 1600 yılları arasında yaşamış olan Pir Ali Baba'nın başlatmış olduğu bu gelenek, günümüzde de canlı bir şekilde devam ediyor. Bugün sabah namazından önce Ayaz Paşa Camii'nde başlayan hatim geleneği inşallah bir ay boyunca sürecek. Hem bu yılın son 15 gününü hem de önümüzdeki yılın ilk 15 gününü bu şekilde hatimlerle karşılayacağız ve uğurlayacağız. Böylece İnşallah şehrimizi de manevi olarak bir zırha büründürmüş olacağız." Dedi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlara rahmet ve hidayet kapısı olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hz. Peygamber'in hadislerinde Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla ilgili güzel tavsiyeler var. Yunus Suresi'nde Cenab-ı Hak; Kur'an-ı Kerim'in insanlara gelen bir şifa, bir öğüt, bir rahmet, bir hidayet olduğunu bildiriyor. İsra Suresi'nde de Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa kaynağı olduğunu, bir rahmet vesilesi olduğunu buyuruyor. Hz. Peygamber de hadisinde Kur'an-ı Kerim'in, kıyamet gününde okuyanlara şefaatçi olacağını müjdeliyor."

Ben bu geleneği başlatan en başta Pir Ali Baba'ya, Müftü Solakzade Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Günümüzde bu geleneği sürdüren bütün vatandaşlarımıza, hocalarımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kıyamete kadar bu kutlu gelenek ilimizde devam eder."

Binbir Hatim Programına; Vali Mustafa Çiftçi'nin yanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yukutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Rüstem Can, STK Temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'da bugün tüm camilerde sabah namazıyla başlayan 1001 Hatim süreci, 12 Ocak 2024 Cuma Günü, Tarihi Ulu Camii'nde okunacak hatim duası ile sona erecek. - ERZURUM