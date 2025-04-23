Erzurum\'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilerin icra ettikleri oratoryo, halk oyunları, Kazan Tatarları Milli Dansı "Miras" gösterisi ile devam etti. Palandöken Şehit Murat Ellik İlkokulu, Palandöken Kayakyolu İlkokulu, Yakutiye Kocatepe İlkokulu, Yakutiye Tatbikat İlkokulu öğrencilerinin emekle hazırladığı törende; şiirler okundu, bağlama konseri verildi.

Program sonunda töreni hazırlayan öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektiren Vali Çiftçi, tüm çocukların bayramını kutladı. - ERZURUM