Erzurum'da 44. Haftada Gazze Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da 44. Haftada Gazze Protestosu

Erzurum\'da 44. Haftada Gazze Protestosu

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti, yürüyüş düzenledi.

15.09.2024 11:28
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Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 44'üncü haftasında bir kez daha gerçekleştirdi.

Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Binlerce masum Müslüman İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti ve kaybediyor. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 44'üncü haftasında Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bizler 10 aydır her Cumartesi meydanlardayız. Aşağı yukarı 10 yaşlarda olan, patenleriyle keyifle gezmesi gereken kızımızın pembe patenleri ayaklarında kefenlenişini izledik. İsrail'in hasta ettiği yavrularımızı alıp tedavi edemedik. Açlıktan hayvan yemi yediler, sofralarımıza davet edemedik. Uyanma, silkelenme zamanı geldi. 11 aydır şahit olduklarımız bizi uyandırmayacaksa daha ne uyandırabilir ki? Hedefimiz sadece kendi kurtuluşumuz olamaz. Borçlu olduğumuz binlerce çocuk var" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua etti ve daha sonra dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 44. Haftada Gazze Protestosu - Son Dakika

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