Erzurum'da bakımevine gelen şüpheli köpeğini almak isterken 4 görevliyi yaraladı - Son Dakika
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Erzurum'da bakımevine gelen şüpheli köpeğini almak isterken 4 görevliyi yaraladı

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Erzurum\'da bakımevine gelen şüpheli köpeğini almak isterken 4 görevliyi yaraladı
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Erzurum\'da bakımevine gelen şüpheli köpeğini almak isterken 4 görevliyi yaraladı
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Erzurum'da mahkeme kararıyla el konulan pitbull cinsi köpeğini belediye hayvan bakımevinden almak isteyen kişi, iki veteriner hekim ve iki personeli yaralayıp köpeğiyle uzaklaştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli ve köpeğin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(ERZURUM) - Mahkeme kararıyla el konulan pitbull cinsi köpeğini Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinden almaya çalışan kişinin iki veteriner hekim ile iki personeli yaraladığı, köpeğini de aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, bir site sakinlerinin şikayeti üzerine tehlike oluşturduğu belirtilen köpeğin muhafaza altına alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda emniyet ve belediye ekiplerince teslim alınan köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İddiaya göre Ahmet Taha Eray, köpeği görmek amacıyla bakımevine geldi. Görevlilerin gözetiminde hayvanın bulunduğu bölüme alınan şüpheli, bir süre sonra köpeğin tasmasını personelin elinden alarak hayvanı götürmek istedi.

Görevlilerin buna izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Şüphelinin belediye personeline, emniyet güçlerine ve adli makamlara yönelik hakaret ve tehditler savurduğu, ardından görevlilere fiziki saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

İKİ VETERİNER HEKİM VE İKİ PERSONEL YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında köpeğin de görevlilere saldırdığı belirtildi. Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz ile belediye personeli Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül yaralandı.

Şengül, Gürbüz ve Değirmenci'nin köpek tarafından ısırıldığı, Gürbüz'ün ayrıca şüphelinin yumruklu saldırısı sonucu burnunun kırıldığı öne sürüldü. Yine Bülbül'ün de çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VE KÖPEĞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından şüphelinin köpeği de yanına alarak bakımevinden ayrıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli ile köpeğin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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