Erzurum'da Beri Piri Komu'nda kışın hane sayısı 4'e düşse de hayvancılık sürüyor

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi sınırları içerisinde bulunan Beri Piri Komu'nda, turizm tesisleriyle iç içe geleneksel yaşam devam ediyor.

Şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların yaşadığı komda, yaz aylarında yaklaşık 10 hane bulunurken kışın bu sayı 4 haneye kadar düşüyor. Kışın yaklaşık 20 kişinin yaşadığı yerleşimde, kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlaştığı dönemlerde vatandaşlar teleferikleri kullanırken acil durumlarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden destek alıyor.

Hayvancılığın günlük yaşamın önemli bir bölümünü oluşturduğu Beri Piri Komu'nda, mevsim şartları yaşam düzenini de etkiliyor. Yaz aylarında hayvan sayısını artıran vatandaşlar, kışın uzun sürmesi ve hayvanların beslenme imkanlarının azalması nedeniyle sürülerini küçültüyor. Turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü Palandöken'in yanı başındaki komda yaşayan vatandaşlar, zorlu coğrafi şartlara rağmen hayvancılıkla uğraşmayı sürdürüyor.

"Beri Piri Komu'nda yaşamaktan çok memnunuz"

Kom sakinlerinden 61 yaşındaki 6 çocuk sahibi Kasım Seylan, "Palandöken Beri Piri Komu'nda ikamet etmekteyim. Genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yazın zaten ulaşımımız çok rahat. Kışın da tabii ki kayak pistlerinden dolayı yolumuz kapalı olur ama teleferiklerle çıkarız. Artı olarak bir sıkıntımız oldu mu hemen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden telefon açıp onlardan destek alıyoruz. Bazen de arabamız oldu mu yukarıdaki otelin orada park edip yürüyoruz. Bizim kom kışın daha güzel. Burası turizm bölgesi çok memnunuz. Yani yerimizde bir sıkıntı yok. Beri Piri komunda yaşamaktan çok memnunuz. Şu anda komda 10 hane falan var. Kışın oldu mu tabii çocuklar falan okula gidiyor, yine bir 4-5 hane kalıyoruz. Kışın 20 kişi kalıyor. Yazın hayvanımız çok olur da şimdi tabii kışın biraz azaltıyoruz çünkü besleme imkanlarından biraz kış da uzun olduğu için biraz azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devlet hepimizin yanında"

Palandöken'de yaz mevsiminin kısa, soğuk havanın ise uzun sürdüğünü belirten Seylan, "Palandöken'de sadece üç ay yaz var, ondan sonra devamlı kış. Diğer aylarda da kar yok ama soğuk. Yani Palandöken'in yazı az ama kışı çok. Eskiden 2 metreden daha fazla kar yağardı. Evler kardan görünmezdi. Ama şimdi öyle değil, tabii şimdiki yine yağar da yani eski gibi değil. Karı da severiz, yazı da severiz. Biz artık alıştık yani biz burada doğada yaşadık yani biz hep soğukta büyüdük. Doğuluyuz, dayanıklıyız yani biz memnunuz. Bazen aniden, acilen snowtracklar falan hazır olmasa yahut da kar motoru hazır olmasa bile 5-10 dakika bekliyoruz. Bazen de hemen saniyesinde yetişiyorlar. Devlet hepimizin yanında. Allah devletin eksiğini vermesin" diye konuştu.