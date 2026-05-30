Erzurum\'da Çocuk Nüfusu Yüzde 27,4

Türkiye nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfus oluştururken, Erzurum'da bu oran yüzde 27,4 şeklinde gerçekleşti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2025 yılında yüzde 24,8 oldu.

Erzurum'da toplam 208 bin 606 hane bulunuyor. 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı 53,2 olarak belirlendi. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise yüzde 46,8 oldu. Erzurum'da 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanelerin çocuk sayısına göre dağılımına bakıldığında; 1 çocuk yüzde 19.1, 2 çocuk yüzde 14.1, 3 çocuk yüzde 5.7, 4 çocuk 1.9 ve 5 üzeri yüzde 1.1 oldu.

Toplam nüfusu 736 bin 877 olan Erzurum'da çocuk sayısı 201 bin 618 oldu. Yaş grubunda; 0-4 arası 45 bin 926, 5-9 arası 58 bin 333, 10-14 arası 61 bin 660 ve 15-17 arası 35 bin 699 oldu. Erzurum'da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 27,4 şeklinde gerçekleşti. - ERZURUM