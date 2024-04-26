Erzurum'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçin Toplantı Yapıldı

Erzurum\'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçin Toplantı Yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yapılacak faaliyetler hakkında istişare toplantısı yapıldı. Çakmur, tüm halkı gösterilere davet etti.

26.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:44
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası için İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında, yapılacak olan faaliyetler hakkında istişare toplantısı yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası öncesinde İlçe ve Şube Müdürleriyle toplantı yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, gençlik haftasının dolu dolu geçeceğini söyledi. Çakmur, 19 Mayıs günü yapılacak gösterilere şimdiden tüm halkı davet etti.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları için geri sayım başlarken, İl Müdürü Çakmur başkanlığında yapılan toplantıda gençlik haftası için yol haritası belirlendi. Yapılan toplantıda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasında yapılacak faaliyetler üzerinde bilgi alış verişinde bulunuldu.

19 Mayıs bayramı ile gençlik haftasını en iyi şekilde kutlayacaklarını ve halkı da bu coşkuya ortak edeceklerini belirten Çakmur, tüm birimleri ile bu önemli haftaya hazır olduklarını söyledi.

GSİM Müdürü Levent Çakmur, 15 Mayıs'ta Çelenk Sunumu ile başlayacak haftaya start vereceklerinin altını çizerek, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında spor gösterileri ve konserlerin yanı sıra bar ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da gösteri yapacağını ifade etti.

19 Mayıs Milli mücadelenin başlangıcı

Çakmur, 19 Mayıs'a sadece gençlik bayramı gözü ile bakmadıklarını ve 19 Mayıs'ın ne anlam taşıdığını da çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "19 Mayıs Milli Mücadelenin başlangıç tarihidir, Atatürk kurtuluş mücadelesinde gençlerin çok önemli bir rolü olduğu için Atatürk 19 Mayıs'ı Türk gençliğinin bayramı olarak ilan etmiştir. Son yıllarda 15-19 Mayıs tarihleri Gençlik Haftası ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarını Türkiye çapında Gençlik ve Spor Bakanlığımız organize etmektedir. Bizde bakanlığımıza bağlı bir kuruluş olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Tüm birimlerimizle önemli haftaya hazırız" diye konuştu.

Bu arada Gençlik Haftası Zirvesine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas, Aziziye İlçe Müdürü Osman Hancı ile Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Köksal Kaçmaz, Hakan Kaya ile Aziziye Gençlik Lideri Ümran Öztürk katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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