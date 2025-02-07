Erzurum\'da Hız Yarışı İnceleniyor

Yerel

Erzurum'da bir grup gencin kent merkezinde yaptığı otomobil yarışı sonrası sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinde "Erzurum'da trafiğe açık yolda yarış yapanlar görenleri şoke etti" şeklindeki paylaşımın ardından yapılan incelemelerde söz konusu şahıslar ve araçlar tespit edildi. Şahıslardan A.D.'ye 2918 sayılı K.T.K.'nın 47/1d 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak', 73/a 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak tedbirsiz, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' maddelerinden, diğer aracın sürücüsü E.T.'ye 47/1d,73/a ve 36/3-a 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddelerince toplam 41 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.

Şahıslar TCK 179/2 maddesinden işlem uygulanmak üzere Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - ERZURUM