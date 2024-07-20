Erzurum'da İşsizlik Oranı %7,3, İstihdam Oranı %48,1 - Son Dakika
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Erzurum'da İşsizlik Oranı %7,3, İstihdam Oranı %48,1

Erzurum\'da İşsizlik Oranı %7,3, İstihdam Oranı %48,1

Erzurum'da işsizlik oranı %7,3 olarak gerçekleşirken, istihdam oranı %48,1 oldu. Türkiye genelinde ise 2023 yılı için işsizlik oranı %9,4 olarak tahmin edildi. Erzurum, işsizlik oranı açısından ülke genelinde 59'uncu sırada yer aldı. İstihdam oranı ise ülke genelinde 43'üncü sırada yer aldı.

20.07.2024 09:49
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Erzurum'da işsizlik oranı % 7,3 oldu, istihdam oranı % 48,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı % 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il %23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il % 4,8 ile Sinop oldu. Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı % 48,3 olarak tahmin edildi. Erzurum % 7,3 ile 59'uncu sırada yer aldı. En yüksek istihdam oranı %58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35,5 ile Siirt ilinde oldu. Erzurum'da istihdam oranı % 48,1 olarak gerçekleşti ve ülke sıralamasında 43'üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı % 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı % 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,5 ile Siirt ilinde oldu. Erzurum'da iş gücüne katılma oranı % 51,9 oldu ve ülke sıralamasında 48'inci oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da İşsizlik Oranı %7,3, İstihdam Oranı %48,1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da İşsizlik Oranı %7,3, İstihdam Oranı %48,1 - Son Dakika
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