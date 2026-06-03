Erzurum\'da Mesleki Eğitim Fuarı Açılışı

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Eğitim hayatın tam merkezinde filizlenmektedir"

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Eğitimin dört duvar arasında hapsedilemeyecek kadar dinamik bir süreç olduğunu; üretimde, ticarette, sanatta ve hayatın tam merkezinde filizlendiğini bugün burada bir kez daha müşahede ediyoruz. 'Maarifin Kalbinde - Marifetli Gençler' temasıyla şehrimizde düzenlenen bu Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı; evlatlarımızın el emeğini, göz nurunu sergileyen, iş dünyamızla eğitim camiamızı aynı çatı altında buluşturan anlamlı bir platformdur. Bu güzel organizasyonun Erzurum'umuza, eğitim ailemize ve sanayimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Mesleki eğitim stratejik dönüşümün en sağlam köprüsüdür"

"Marifet" kavramının kültürümüzde taşıdığı anlamın önemine dikkat çeken Vali Baruş, mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından stratejik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Baruş, "'Marifet' kelimesi, kültürümüzde sadece beceriyi değil; derin kavrayışı, ustalığı ve erdemi de ifade eder. Büyüklerimiz bunu 'Marifet iltifata tabidir' sözüyle ne güzel özetlemiştir. Bir toplumun asıl gücü; zihnindeki bilgiyi üretime, esere ve toplumsal faydaya dönüştürebilen maharetli ellerinde gizlidir. İşte mesleki ve teknik eğitim, bu stratejik dönüşümün en sağlam köprüsüdür. Zihni hür, kalbi vatan sevgisiyle dolu, eli üretime yatkın gençler yetiştirmek, yarınlarımıza yapacağımız en büyük yatırımdır. Türkiye, son yıllarda mesleki eğitimi bir alternatif olmaktan çıkarıp ulusal bir vizyon haline getirmiştir. 'Üreten Gençlik, Güçlü Türkiye' hedefi, sanayiden tarıma, teknolojiden sağlık sektörüne kadar nitelikli insan gücümüzün teminatıdır." diye konuştu.

"Ahilik geleneğinin modern dünyadaki yansımasını görüyoruz"

Erzurum'un tarih boyunca zorlukları başarıya dönüştüren bir şehir olduğunu belirten Vali Baruş, fuarda sergilenen çalışmaların gelecek adına umut verdiğini söyledi. Baruş, "Erzurum, çetin coğrafyasını asırlardır bir engel değil, bir karakter okulu olarak yaşamış köklü bir şehirdir. Bu toprakların insanı, soğuğu azme, zorluğu ustalığa dönüştürmeyi çok iyi bilir. Bugün fuar alanında; atölyede, mutfakta, teknoloji tezgahında ter döken genç elleri gördükçe, ahilik geleneğimizin modern dünyada yeni bir heyecanla şahlanışına şahitlik ediyoruz. Alanında uzman eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz ve sektör temsilcilerimiz bir araya gelerek mesleki eğitimin gücünü birlikte keşfediyorlar. Bu buluşma, şehrimizin geleceğine umut aşılayan önemli bir gayretin de göstergesidir" dedi.

"Eğitim ve istihdam arasında güçlü bir bağ kurulmalı"

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine değinen Vali Baruş, eğitim ve istihdam arasındaki uyumun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Buruş, "Bu organizasyon, eğitim kurumlarımız ile iş dünyamız arasındaki köprünün sağlamlaştırılması bakımından da kritik bir eşiktir. Temel arzumuz şudur: Sıralardan çıkan her bir gencimiz, sektörün dinamiklerini bilerek mezun olmalı; işverenlerimiz ise bu gençlerin yetkinliğine güvenerek istihdam kapılarını onlara ardına kadar açmalıdır. Eğitim ile istihdam arasında kuracağımız bu nitelikli uyum, hem gençlerimizin refahını artıracak hem de Erzurum'un kalkınma hamlesine ivme kazandıracaktır."

Gençlere tavsiyelerde bulundu

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Vali Baruş, hangi meslek seçilirse seçilsin en iyi şekilde icra edilmesi gerektiğini belirtti. Vali Baruş konuşmasının devamında şunları kaydetti; "Sevgili Gençler, seçtiğiniz ve gönül verdiğiniz meslek ne olursa olsun, onu en iyi şekilde yapma gayretinde olunuz. Mutfakta bir şef, atölyede bir tekniker, tarlada bir mühendis ya da tasarım masasında bir mimar Unutmayınız ki, işine adanmışlık ve ahlakla yaklaşıldığında her meslek bir sanata dönüşür. Asıl marifet, yaptığınız işe ruh ve zarafet katabilmektir."

Emeği geçenlere teşekkür etti

Vali Baruş, fuarın düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu anlamlı fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, değerli öğretmenlerimize, sektör temsilcilerimize ve organizasyona katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanımıza da hoş geldiniz diyor, fuarımızın öğrencilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Dadaş Bar ekibinin gösterileri ve kurdele kesiminin ardından, stantlar gezildi. - ERZURUM