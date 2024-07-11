Erzurum\'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

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Aşırı yağışların yaşandığı Erzurum ve ilçelerinde meydana gelen sel ve buna bağlı toprak kaymaları sonucu Karayazı'da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Tarım arazileri, ahır ve evlerin zarar gördüğü, 95 hayvanın da telef olduğu sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Meydana gelen sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek durum değerlendirmesinde bulunuldu.

Selin vurduğu bölgelere dakikalar içerisinde ekipler sevk edildi.

Vali Çiftçi, başkanlığında yapılan toplantıların ardından selden etkilenen ilçelere; AFAD, UMKE, Kızılay, İlçe Kaymakamlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ulaştırma 10. Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Defterdarlık, Müftülük, 112 Acil ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa zamanda bölgeye ulaştı.

Evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edildi. Temiz su ve kanalizasyon altyapıları hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı için boru ve malzeme desteği ulaştırıldı. Selin meydana geldiği bölgelerde su tahliyesine devam ediliyor.

Yaralı vatandaşlar tedavi altına alınırken ekipler zarar tespit çalışmalarını tamamladı.

Selden zarar gören ailelere psiko-sosyal destek çalışmaları başlatıldı.

Kızılay ekipleri, afetten etkilenenler için 20 mutfak seti, 80 adet battaniye,80 adet yatak ve benzeri ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk etti.

Mobil baz istasyonları bölgeye intikal etti.

Yol açma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Elektrik hatlarındaki arızalar giderildi. İspir ve Uzundere'de ise çalışmalar devam ediyor.

Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ailelerin ihtiyaçlarına göre, gıda paketi, hijyenik malzeme ve 10 biner TL. nakdi yardımda bulundu.

En kısa sürede yaraların sarılacağına dikkat çeken Vali Çiftçi, "Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah hep birlikte selin oluşturduğu yarayı saracağız. Vatandaşlarımızın bizlerden ve AFAD'tan gelecek ikazlara uymalarını istiyoruz" dedi.

Bu arada AFAD Başkanı Okay Memiş, sel felaketlerinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Selin Vurduğu Mahalleler:

Tekman; Kalaycı, Hamzanlar, Mollamehmet, Dalsöğüt Mahalleleri

Pasinler; Büyüktuy, Pusudere, Küçüktuy, Yeniköy Mahalleleri,

Karayazı; Sukonak, Dörtpınar Mahalleleri,

Karaçoban; Kopal Mahallesi,

Uzundere; Sapaca, Çamlıyamaç, Gölbaşı, Cevizli, Seyitefendi, Dikyar, Ulubağ, Gölbaşı, Cevizli, Çağlayan Mahalleleri,

Oltu; Sarısaz, Dikyar Mahalleleri,

Tortum; Pirinkayalar Mahallesi,

Horasan; Çamlıkale, Kadıcelal, Akçatoprak, Kükürtlü, Harçlı - ERZURUM