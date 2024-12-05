Erzurum'da Yeni Yemekhane Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Yeni Yemekhane Açıldı

Erzurum\'da Yeni Yemekhane Açıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için yeni yemekhane Hattat Hasan Çelebi Yurdu'nda hizmette.

05.12.2024 14:48
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları için yeni yemekhane yaptı. Hattat Hasan Çelebi Yurdu Kampüsünde yapılan yeni yemekhane personelin hizmetine açıldı. Artık GSİM çalışanları hafta içi mesaisinde 12: 00-13.00 saatleri arasında yeni yemekhanede öğle yemeği yiyebilecek. Aynı anda 60 kişinin yemek yiyebileceği yemekhanede yemek çeşitlerinin yanı sıra kantin hizmeti de sunulabilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, iki yıla yakın süredir Atatürk Üniversitesi Darülfünun Camii yanındaki Hizmet Binasında yemekhane ihtiyacı doğması nedeniyle Yatırım ve İnşaat Birimi İşletmeler Şube Müdürlüğümüzün hazırladığı proje ile Hattat Hasan Çelebi Yurdu Kampüsünde personelin yemek hizmetlerinden faydalanabilecekleri bir yemekhane yaptıklarını belirterek, "Aynı anda 60 kişinin yemek yiyebileceği bir yemekhane yaptık. Personelimiz yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden bağımsız bu yemekhanede öğle yemeği yiyebilecekleri gibi kantin hizmetlerinden de faydalanabilecekler.

Personel için hizmet vermeye başlayan yeni yemekhanenin ilk müşterisi de GSİM Yatırım ve İnşaat Birimi İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yeni Yemekhane Açıldı - Son Dakika

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